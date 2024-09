CM મમતા બેનરજીએ ડોક્ટરોની 90 ટકા માગ માની

કોલકાતાઃ પ્રદર્શનકારી ડોક્ટરોની સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વાત કર્યા પછી પશ્ચિમ બંગાળનાં CM મમતા બેનરજીએ કહ્યું હતું કે તેમણે રાજ્ય બે આરોગ્ય અધિકારીઓ અને કોલકાતાના પોલીસ કમિશનરની સાથે-સાથે એક અન્ય પોલીસ અધિકારીએ હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં આ માહિતી આપી હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની ચાર માગ છે. તેમની પ્રથમ માગ એ હતી કે તેમણે આરોગ્ય સચિવ સહિત ત્રણ નામ જાહેર કરવાં જોઈએ. અમે DME અને DHSને તેમની માગ મુજબ હટાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.

#BREAKING

Big breakthrough in talks between

Kolkata junior doctors & West Bengal CM Mamata Bannerjee@MamataOfficial agrees to demands placed by protesting doctors

Decides to replace #Kolkata police commissioner & Deputy comissioner

Has agreed to sack the Director of… pic.twitter.com/86l9NGCtPt

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 16, 2024