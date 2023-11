વિરોધ પક્ષોના નેતાઓને જેલમાં મોકલવા ઇચ્છતો ભાજપઃ મમતા બેનરજી

કોલકાતાઃ દિલ્હી લિકર કેસથી જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ મામલામાં મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલને EDએ સમન્સ મોકલવાના મામલે પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરજીએ કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે આ દરમ્યાન એપલના હેકિંગને લઈને મોકવામાં આવેલા એલર્ટ અને મનરેગાનાં બાકી લેણાંનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

તેમણે કહ્યું હતું કે કેજરીવાલને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. બધાને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. પાંચ-છ સાંસદ કહી રહ્યા છે કે તેમના ફોન હેક થયા છે. આવામાં બહારના લોકો આપણા દેશ વિશે શું વિચારશે? દેશને આપણે ક્યારેય નાનો ના કહી શકીએ.

તેમણે કહ્યું હતું કે ભાજપની યોજના 2024ની ચૂંટણી પહેલાં બધા વિરોધ પક્ષોના નેતાઓની ધરપકડ કરવાની છે. તો ખાલી દેશમાં પોતાના માટે મત ઇચ્છે છે. જો 16 નવેમ્બર સુધી મનરેગાનાં બાકી લેણાં નહીં ચૂકવવામાં આવે તો અમે આગામી પગલાની જાહેરાત કરીશું.

VIDEO | "Delhi CM Arvind Kejriwal has also been summoned (by the ED) while several other leaders were also served the notice. Phones of MPs are getting hacked. What will people outside the country think of us looking at the state of affairs here? We can never let our country… pic.twitter.com/BfjhizzdkB

— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2023