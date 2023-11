IND-BAN: PM મોદી-શેખ હસીનાએ ત્રણ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ સંયુક્તપણે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ત્રણ વિકાસ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના ત્રણ વિકાસ પ્રોજેક્ટના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે બોલતા પીએમ શેખ હસીનાએ કહ્યું, …અમારા બંને દેશો વચ્ચે મિત્રતાના બંધનને મજબૂત કરવા માટે તમારી પ્રતિબદ્ધતા બદલ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું.” વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, આ આનંદની વાત છે કે ભારત-બાંગ્લાદેશ સહયોગની સફળતાની ઉજવણી કરવા માટે અમે ફરી એકવાર એકસાથે આવ્યા છીએ. અમારા સંબંધો સતત નવી ઊંચાઈઓને સ્પર્શી રહ્યા છે. અમે સાથે મળીને જે કામ કર્યું છે. છેલ્લા 9 વર્ષ હા, આ પહેલાના દાયકાઓમાં પણ આવું બન્યું ન હતું. મોદીએ કહ્યું હતું કે સરહદ પર શાંતિ, સુરક્ષા અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, બંને દેશો વચ્ચે દાયકાઓથી પેન્ડિંગ જમીન સરહદ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા અને દરિયાઈ સરહદના મુદ્દાઓ પણ ઉકેલાયા હતા.

Our partnership with Bangladesh is a key aspect of our Neighbourhood First policy and we are dedicated to further strengthen it. https://t.co/hijUSCT0ld

— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2023