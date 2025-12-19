નેશનલ ઊર્જા મેલા 2025નું આયોજનઃ 1000થી વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો જોડાયા

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રીય ઊર્જા સંરક્ષણ સપ્તાહની ઉજવણીના અવસર પર ટાટા પાવરે દિલ્હી સ્થિત રોહિણીના ટાટા પાવર– ડીડીએલ લર્નિંગ સેન્ટર (CENPIED) ખાતે નેશનલ ઊર્જા મેલા 2025નું આયોજન કર્યું હતું. આ રાષ્ટ્રીય સ્તરના કાર્યક્રમમાં દેશનાં 15 રાજ્યોમાંથી 200 શાળાના 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો એકત્ર થયા, જ્યાં યુવા પ્રતિભાઓએ સ્વચ્છ ઊર્જા અને સંરક્ષણ પર કેન્દ્રિત નવીન વિચારો અને વ્યવહારુ ઉકેલો રજૂ કરવા માટે જીવંત મંચ મેળવ્યો.
ટાટા પાવરની ફ્લેગશિપ ક્લબ એનર્જી સ્કૂલ પહેલ અંતર્ગત આયોજિત નેશનલ ઊર્જા મેલા, ટાટા પાવરના દશકા જૂના સ્કૂલ એંગેજમેન્ટ કાર્યક્રમનો પરિપૂર્ણ પડાવ છે, જે આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શીખેલી અને હાથ ધરાયેલી ક્રિયેટિવ પહેલને એકત્ર કરે છે. 2025ની આવૃત્તિમાં દેશભરના યુવા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો અને આ વર્ષની થીમ’ ક્લીન એનર્જી, ગ્રીનર ટુમોરો’ પર આધારિત STEM આધારિત ઉકેલો રજૂ કર્યા. આ સંમેલનમાં સાયન્સ મોડેલ એક્ઝિબિશન, પોસ્ટર મેકિંગ કૉમ્પિટિશન અને ક્વિઝ કૉમ્પિટિશન જેવી વિવિધ ઇન્ટરએક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ યોજાઈ, જેના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને વર્ગખંડમાં શીખેલા જ્ઞાનને વ્યાવહારિક અને વાસ્તવિક જીવનમાં ઉપયોગમાં મૂકવાની તક મળી. આ પ્રવૃત્તિઓએ જિજ્ઞાસા, ટીમવર્ક અને સમસ્યા હલ કરવાની ક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપ્યું,તેમ જ ઊર્જા સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ સંભાળ અંગે જવાબદાર વિચારસરણી દર્શાવવાની તક પૂરી પાડી હતી.
નેશનલ ઊર્જા મેલા 2025માં એનસીસીના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર જનરલ, બ્રિગેડિયર અતુલ્ય બમજાઈ મુખ્ય મહેમાન તરીકે અને પ્રમોદ કાતિયાર, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ઓફ એજ્યુકેશન, નવી દિલ્હી, વિશેષ મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ટાટા પાવરના વરિષ્ઠ લીડર્સમાં હિમલ તિવારી, CHRO અને ચીફ, સસ્ટેનેબિલિટી અને CSR, ટાટા પાવર, દ્વિજ દાસ બાસક, CEO, ટાટા પાવર-ડીડીએલ, પંકજકુમાર સિંહ, ચીફ, કમ્યુનિટી ઇમ્પેક્ટ તેમ જ ભારતકુમાર છાબરા, ચીફ, SIG અને ચીફ એથિક્સ કાઉન્સેલર ઉપસ્થિત રહ્યા. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને સ્વચ્છ ઊર્જા અને ટકાઉ વિકાસ પહેલોમાં સતત શોધખોળ કરવા, શીખવા અને નેતૃત્વ આપવા માટે પ્રેરણા આપી હતી.
આ પ્રસંગે વાત કરતાં, ટાટા પાવરના CHRO અને ચીફ, સસ્ટેનેબિલિટી અને CSR હિમલ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે ટાટા પાવરમાં અમે માનીએ છીએ કે સ્વચ્છ ઊર્જાવાળા ભવિષ્ય તરફનું પરિવર્તન ત્યારે જ ટકાઉ બની શકે જ્યારે તે જાણકાર અને જવાબદાર નાગરિકો દ્વારા આગળ વધારવામાં આવે. અમારી ક્લબ એનર્જી પહેલ અંતર્ગત નેશનલ ઊર્જા મેલા જેવાં મંચો બાળપણથી જ આવી વિચારસરણી ઘડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. યુવા વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણી અપનાવી, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહકાર સાધી અને ઊર્જા તથા સંરક્ષણ સંબંધિત વાસ્તવિક પડકારો સાથે અર્થપૂર્ણ રીતે જોડાઈ રહ્યા છે તે જોવું ખરેખર પ્રેરણાદાયક છે. જ્યારે શિક્ષણ વર્ગખંડની સીમાઓને પાર કરી દૈનિક પસંદગીઓમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, ત્યારે જ સાચું અને દીર્ઘકાલીન પરિવર્તન શરૂ થાય છે.