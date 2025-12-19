કોમેડિયન ભારતી સિંહના ઘરે ગૂંજી કિલકારી, આપ્યો દીકરાને જન્મ

કોમેડિયન ભારતી સિંહનું ઘર ફરી એકવાર ખુશીઓથી ભરાઈ ગયું છે. ભારતી સિંહે એક દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. હર્ષ અને ભારતી ફરીથી માતા-પિતા બન્યા છે.
કોમેડિયન ભારતી સિંહ ફરી એકવાર માતા બની છે. ભારતીએ શુક્રવારે સવારે એક બાળકને જન્મ આપ્યો. ભારતી તે દિવસે તેના લોકપ્રિય ટીવી શો “લાફ્ટર શેફ્સ” ના શૂટિંગ માટે સેટ પર જવાની હતી. સવારે, તેણીને અચાનક અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ, અને થોડા જ સમયમાં તેની તબિયત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ, જેના કારણે તેણીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવી પડી. બાદમાં તેણીએ ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ એક બાળકને જન્મ આપ્યો. સમયસર સારવાર મળવાને કારણે માતા અને બાળક બંને સુરક્ષિત હોવાનું કહેવાય છે.
હર્ષ અને ભારતી બીજી વાર માતા-પિતા બન્યા
પોતાના દીકરા ગોલાનું સ્વાગત કર્યા પછી, ભારતી અને હર્ષ ફરી એકવાર માતા-પિતા બન્યા છે. ભારતીની ડિલિવરી સમયે પતિ હર્ષ લિંબાચિયા હાજર હતા. લેખક અને નિર્માતા હર્ષે આ મુશ્કેલ સમયમાં ભારતીને ટેકો આપ્યો હતો. નજીકના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બાળકના જન્મના સમાચાર પરિવાર અને મિત્રો સુધી પહોંચતાની સાથે જ બધાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો અને ઉજવણી કરી. જોકે, પરિવાર કે મિત્રોમાંથી કોઈએ હજુ સુધી આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી નથી. લાફ્ટર શેફ્સના શૂટિંગ દરમિયાન જ્યારે પાપારાઝીએ કૃષ્ણા અને કાશ્મીરાને પૂછ્યું, ત્યારે તેઓએ ભારતી અને હર્ષને અભિનંદન આપ્યા.
નોંધનીય છે કે ભારતી સિંહ અને હર્ષ લિંબાચિયા પહેલાથી જ એક પુત્રના માતા-પિતા છે. આ કપલે તાજેતરમાં ચાહકો સાથે તેમની બીજી ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં તેમના કૌટુંબિક વેકેશનના આ ખુશખબર શેર કર્યા હતા, જેના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા.
ભારતીએ મેટરનિટી ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું
થોડા અઠવાડિયા પહેલા, ભારતીએ તેનું મેટરનિટી ફોટોશૂટ શેર કર્યું હતું, જેમાં તે વાદળી સિલ્ક ગાઉનમાં જોવા મળી હતી. ફોટામાં તેનો આત્મવિશ્વાસ અને ખુશી સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી. ભારતીએ ફોટો સાથે એક મજેદાર કેપ્શન લખ્યું હતું, જેનાથી ચાહકોને આ નવી સફર વિશેના તેના ઉત્સાહનો ખ્યાલ આવ્યો હતો.