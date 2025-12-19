વર્લ્ડ મેડિટેશન ડે: 21 ડિસેમ્બરે લાખો લોકો શાંતિમાં એક થવા તૈયાર

અમદાવાદ: 21 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ વિશ્વ એક ઐતિહાસિક ક્ષણનો સાક્ષી બનશે. આ દિવસે 160+ દેશોમાં લાખો લોકો એકસાથે વર્લ્ડ મેડિટેશન ડેની ઉજવણી કરવા માટે જોડાશે. આ કાર્યક્રમનું માર્ગદર્શન રેવ. દાજી (ડૉ. કમલેશ પટેલ), હાર્ટફુલનેસના ગ્લોબલ ગાઇડ દ્વારા આપવામાં આવશે. “વન વર્લ્ડ વન હાર્ટ” થીમ હેઠળ આ કાર્યક્રમ હાર્ટફુલનેસ યુટ્યુબ ચેનલ પર લાઇવ પ્રસારિત થશે. જેમાં વ્યક્તિઓ, પરિવારો, સંસ્થાઓ અને સમુદાયો શાંતિ, કરુણા અને એકતા માટે ધ્યાનમાં જોડાશે.
આ કાર્યક્રમ માટે 30 લાખ નોંધણીઓ અને 10 લાખથી વધુ પીક કન્કરન્ટ દર્શકો સુધી પહોંચવાનો છે, જે આંતરિક જોડાણની વૈશ્વિક લહેર સર્જશે. ભાગ લેનારાઓને 45 મિનિટનું સત્ર મળશે જેમાં આરામ, માર્ગદર્શિત ધ્યાન અને દાજીનો સમાપન સંદેશ સામેલ રહેશે. લાઇવ નકશા દ્વારા દર્શકોના સ્થાન દર્શાવવામાં આવશે અને તમામ નોંધાયેલા ભાગ લેનારાઓને વ્યક્તિગત પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.
કાર્યક્રમ માટે ભારત તથા વિશ્વભરમાં વ્યાપક મોટેરાઇઝેશન પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. જેમાં તમિલનાડુ, તેલંગાણા, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાંથી મજબૂત ભાગીદારી અપેક્ષિત છે. હાર્ટફુલનેસ સેન્ટર્સ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કોર્પોરેટ્સ અને પરિવારો ગ્રુપ વ્યૂઇંગનું આયોજન કરી રહ્યા છે, જેમાં દરેક વ્યક્તિને અલગથી લોગિન કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે જેથી અસર વધે.
એક મજબૂત ડિજિટલ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ઇન્ફ્લુએન્સર સહકાર, સોશિયલ મીડિયા બ્લિટ્ઝ અને વિવિધ ભાષાઓમાં પરંપરાગત મીડિયા આઉટરીચ સામેલ છે. ગ્લોબલ હાર્ટ ચેઇન પોર્ટલ નોંધણી, રિમાઇન્ડર્સ અને સ્વયંસેવકો માટે પૂર્વ-પ્રશિક્ષણ સત્રોને સપોર્ટ કરે છે.
ટેકનિકલ ટીમો નિરંતર કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત કરી રહી છે, જેમાં સેલ્યુલર ડેટા, ડિવાઇસ તૈયારીઓ, અને અનન્ય લોગિન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. દરેક ઉપકરણ મહત્વનું છે—ભાગ લેનારાઓને અલગ-અલગ ઇમેઇલ આઈડી અથવા ગેસ્ટ મોડનો ઉપયોગ કરીને લોગિન કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે જેથી દરેક લોગિન નોંધાય.
નોંધણી મફત છે : [hfn.link/meditation](https://hfn.link/meditation)
લાઇવ સ્ટ્રીમ લિંક : [hfn.link/21dec](https://hfn.link/21dec)
મીડિયા રિસોર્સિસ : [tinyurl.com/21decDocs](https://tinyurl.com/21decDocs)
સોશિયલ હેન્ડલ્સ : @heartfulness | #OneWorldOneHeart #WorldMeditationDay #WMD25
આ માત્ર એક કાર્યક્રમ નથી—આ માનવજાતને શાંતિ દ્વારા ફરી જોડવાનો એક આંદોલન છે.