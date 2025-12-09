પ્રિયંકા ચોપરાને દીકરી માલતી તરફથી શું ખાસ ભેટ મળી?

મુંબઈ: ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરા તેની 3 વર્ષની દીકરી માલતી મેરી ચોપરા જોનાસ માટે ગર્વિત છે. દેશી માતાને તેના નાના બંડલ ઓફ જોય તરફથી એક ખૂબ જ ખાસ ભેટ મળી, જેનો તેમણેો આનંદ માણ્યો અને તેના વિશે સોશિયલ મીડિયા પર શેર પણ કર્યો.
પ્રિયંકાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલની સ્ટોરીઝમાં માલતી દ્વારા આપવામાં આવેલું એક સુંદર ડ્રોઈંગનો ફોટો અપલોડ કર્યો છે. આ ડ્રોઈંગનો ફોટો અપલોડ કરતા પ્રિયંકાએ લખ્યું છે કે, મમ્મા હોલ્ડિંગ મી… એટલે કે માલતીએ આ ડ્રોઈંગમાં મમ્મા પ્રિયંકા અને પોતાને પોટ્રેટ કરી છે.
વ્યાવસાયિક મોરચે, પ્રિંયકા હાલમાં ટોલીવુડ સેન્સેશન મહેશ બાબુ સાથે એસ. એસ. રાજામૌલીની “વારાણસી” માં વ્યસ્ત છે. નવેમ્બરમાં, પ્રિયંકાએ ખુલાસો કર્યો કે બહુપ્રતિક્ષિત આ ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન, માલતીએ હૈદરાબાદના સેટ પર તેમની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રિયંકાએ હૈદરાબાદમાં “વારાણસી”ના ભવ્ય ટાઈટલ અને ટીઝર રિલીઝ ઇવેન્ટ દરમિયાન અસંખ્ય દિલ જીતી લીધા.ટોલીવુડના હાર્ટથ્રોબ્સ મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન અને પ્રખ્યાત દિગ્દર્શક એસ. એસ. રાજામૌલી સાથે કામ કરવા અંગેનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કરતા, પ્રિયંકાએ તેને ‘એક વિશેષાધિકાર’ ગણાવ્યો. તેમણે મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ સાથેના ફોટાઓની શ્રેણી તેના સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી અને લખ્યું, “તેલુગુ અને મલયાલમ ઉદ્યોગના આ બે દિગ્ગજો સાથે કામ કરવું અને એસ. એસ. રાજામૌલી ફિલ્મ માટે સાથે આવવું એ એક ખૂબ જ મોટો લહાવો છે.”