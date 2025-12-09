પ્રતીક ગાંધી અને ભામિની ઓઝાએ લગ્નની 17મી એનિવર્સરી પર શું કહ્યું?

મુંબઈ: અભિનેતા પ્રતીક ગાંધી અને તેમના પત્ની ભામિની ઓઝાએ એકબીજા સાથે લગ્નજીવનના 17 સુખદ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. 8 ડિસેમ્બર, 2008ના રોજ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયેલા આ દંપતીએ સોમવારે એક હૃદયસ્પર્શી પોસ્ટ સાથે તેમના લગ્નની વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી. જેમાં તેમણે લખ્યું કે આ વર્ષો દરમિયાન, તેઓએ એકબીજાને પ્રેમ કરવાની, હેરાન કરવાની અને બચાવવાની કળામાં નિપુણતા મેળવી છે.ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લગ્નના દિવસનો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો પોસ્ટ કરતા, પ્રતીક અને ભામિનીએ એક સંયુક્ત પોસ્ટમાં લખ્યું, “17 વર્ષથી સાથે અને અમે 8 ડિસેમ્બર, 2008થી દરરોજ એકબીજાને પ્રેમ કરવાની, હેરાન કરવાની અને બચાવવાની કળામાં સત્તાવાર રીતે નિપુણતા મેળવી છે.”
“આપણા લગ્નની પુખ્ત વયમાં પ્રવેશતા જ પોતાને તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. અહીં આપણે પહેલા કરતાં વધુ પાગલ બનવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ,” તેમણે ઉમેર્યું.
કાર્યની દ્રષ્ટિએ, પ્રતીક અને ભામિનીને તાજેતરમાં હંસલ મહેતાની “ગાંધી”માં સાથે જોવા મળ્યા હતા, જેને 50મા ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ (TIFF) માં પ્રીમિયર પછી સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળ્યું હતું.
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં પ્રતીકે લખ્યું, “તે ભાગ્ય દ્વારા લખાયેલા દ્રશ્યની જેમ શરૂ થયું. સ્ટેજ લાઇટના તેજ નીચે એક છોકરો, પ્રેક્ષકોના સિલુએટ્સ વચ્ચે છુપાયેલી એક છોકરીને જુએ છે. કોને ખબર હતી કે ભીડમાં બેઠેલી એ છોકરી તરફની એક નજર એક એવો પ્રેમ જગાવશે જેની સ્પોટલાઇટ હંમેશા ચમકતી રહેશે. તે છોકરી બેકસ્ટેજ મળવા આવે છે, તેના શબ્દો, તેનું સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન અને જે પોતે પણ અભિનેત્રી હોય આ બધું જીવનભરના પ્રેમ માટે પૂરતું હતું….
“બે અજાણ્યા લોકો, બંને થિયેટરની ભાષામાં લપેટાયેલા, કોફી માટે બહાર નીકળ્યા, પરંતુ હસતાં હસતાં ખબર પડી કે બંનેમાંથી કોઈને પણ કોફી પસંદ નથી. અને છતાં તેઓ લાંબા સમય સુધી સાથે રહ્યા, મિત્રતા વધુ ગાઢ બની જાય અને હાસ્ય પ્રતિજ્ઞાઓમાં ગૂંથાઈ જાય. બંન્નેેએ લગ્ન કર્યા, તેઓએ ફક્ત સાથે જીવન જીવવાનું જ નહીં, પણ કોઈ એક દિવસ એક જ પડદા પર બાજુ-બાજુમાં ઊભા રહેવાનું સ્વપ્ન જોયું. ઓગણીસ વર્ષ પછી, પડદો ફરી ઊઠે છે. તેઓ તે સ્વપ્નમાં છે જેના વિશે તેઓ એક સમયે બબડાટ કરતા હતા. કોફી હવે તેમની સવારને ગરમ કરે છે. છોકરો હજુ પણ પ્રેમમાં છે. વાર્તા હજુ પણ લખાઈ રહી છે…,” પોસ્ટનું સમાપન થયું.