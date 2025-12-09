ટ્રમ્પે હવે ભારતીય ચોખાની આયાત પર નિશાન સાધ્યું

વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને અન્ય એશિયન સપ્લાયર્સથી થતી કૃષિ આયાત પર નિશાન સાધ્યું છે. વ્હાઇટ હાઉસ રાઉન્ડ ટેબલને તેમણે જણાવ્યું કે અમેરિકન ઉત્પાદકોને બચાવવા માટે ટેરિફનો આક્રમક ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
ખેડૂતો, કાયદા ઘડનારાઓ અને ટોચના કેબિનેટ અધિકારીઓ સાથેના સત્રની શરૂઆત કરતા, ટ્રમ્પે સોમવારે કહ્યું કે વહીવટીતંત્ર “અમેરિકન ખેડૂતોને $12 બિલિયનની આર્થિક સહાય” મોકલશે, જે યુએસ વેપાર ભાગીદારો પાસેથી એકત્રિત કરી રહેલા ટેરિફ આવક દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવશે. “જો તમે તેના વિશે વિચારો છો, તો અમે ખરેખર ટ્રિલિયન ડોલર લઈ રહ્યા છીએ,” તેમણે ઉમેર્યું કે બીજા દેશોએ “અમારો એવો લાભ લીધો જેવો કોઈએ ક્યારેય જોયો પણ નથી.”
રાષ્ટ્રપતિએ વારસાગત ફુગાવા અને ઘટેલા કોમોડિટીના ભાવ પછી કૃષિ અર્થતંત્રને સ્થિર કરવા માટે નવી સહાયને આવશ્યક ગણાવી. “ખેડૂતો એક અનિવાર્ય રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ છે, અમેરિકાની કરોડરજ્જુનો ભાગ છે,” તેમણે દલીલ કરી કે ટેરિફ લીવરેજ યુએસ કૃષિને પુનર્જીવિત કરવા માટેની તેમની વ્યૂહરચનાનું કેન્દ્ર હતું.
ચોખાની આયાત પર લાંબી ચર્ચા દરમિયાન ભારત એક મુખ્ય ઉદાહરણ તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું, જેને લ્યુઇસિયાનાના એક ઉત્પાદકે દક્ષિણના ખેડૂતો માટે વિનાશક ગણાવ્યું હતું.
કેનેડી રાઇસ મિલના સી.ઈ.ઓ. મેરિલ કેનેડીએ રાષ્ટ્રપતિને જણાવ્યું હતું કે યુ.એસ. બજારમાં બીજા દેશો… આજે ચોખા ડમ્પ કરી રહ્યા છે” જેના પરિણામે સ્થાનિક ખેડૂતો પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે. તેમણે “ભારત, થાઇલેન્ડ અને ચીન પ્યુઅર્ટો રિકોમાં”ને સબસિડીવાળી આયાતના મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યા અને કહ્યું કે આ વલણ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને નબળા પાડી રહ્યું છે. “અમે ક્યારેય આટલી મોટી આયાત જોઈ નથી,” તેમણે ભારત સામે WTO કેસ તરફ ઈશારો કરીને અને કડક પ્રતિબંધોની વિનંતી કરીને નોંધ્યું.
ટ્રમ્પે સ્પષ્ટતા માટે દબાણ કર્યું. “ભારતને આવું કરવાની મંજૂરી કેમ છે? તેમને ટેરિફ ચૂકવવા પડશે,” તેમણે ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસેંડને સંભવિત પગલાંની સમીક્ષા કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. જ્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું કે ભારતીય કંપનીઓ યુએસ રિટેલ ચોખા બજારમાં “બે સૌથી મોટી બ્રાન્ડ” ધરાવે છે, ત્યારે ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો: “ઠીક છે, અને અમે તેમનું ધ્યાન રાખીશું.”
સોયાબીન અને અન્ય પાકોને અસર કરતી વિરોધી વેપાર પ્રથાઓની વ્યાપક ચર્ચામાં ટેરિફનો પણ સમાવેશ થાય છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે તાજેતરમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે વાત કરી હતી અને મોટી વધારાની ખરીદીની અપેક્ષા રાખી હતી. “ચીન… સોયાબીનનો મોટો જથ્થો ખરીદી રહ્યું છે,” તેમણે કહ્યું. “મને લાગે છે કે તેઓ તેમના વચન કરતાં પણ વધુ કરશે.”
રૂમમાં ઘણા લોકો માટે, ભારત-સંબંધિત વેપાર મુદ્દાઓ વૈશ્વિક સ્પર્ધા અને યુએસ કોમોડિટી બજારોના ભવિષ્ય વિશેની ચિંતાઓ સાથે જોડાયેલા હતા. કેનેડીએ વહીવટીતંત્રને ચોખાને “રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા મુદ્દો” તરીકે ઓળખવા વિનંતી કરી, તેને “આમાંના ઘણા દેશોમાં ચલણ” ગણાવ્યું. સબસિડીવાળા વિદેશી ચોખા વિદેશમાં અમેરિકન ઉત્પાદનોને વિસ્થાપિત કરી રહ્યા છે, જેમાં પ્યુઅર્ટો રિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે એક સમયે યુએસમાં ઉગાડવામાં આવતા અનાજનું મુખ્ય બજાર હતું.
છેલ્લા દાયકામાં ભારત-અમેરિકાના કૃષિ વેપારમાં વધારો થયો છે, ભારત બાસમતી, ચોખાના ઉત્પાદનો, મસાલા અને દરિયાઈ માલની નિકાસ કરે છે જ્યારે યુએસ બદામ, કપાસ અને કઠોળની આયાત કરે છે. સબસિડી, બજાર પ્રવેશ અને WTO ફરિયાદો – ખાસ કરીને ચોખા અને ખાંડને લગતા – પરના વિવાદો સમયાંતરે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોને તણાવમાં મૂકે છે.