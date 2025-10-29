મોદીજી મત માટે કોઈ પણ નાટક કરી શકેઃ રાહુલ ગાંધીનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન

પટનાઃ બિહારમાં એક સભાને સંબોધિત કરતાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મત મેળવવા માટે કોઈ પણ નાટક કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે મોદીજી મત માટે કોઈ પણ નાટક કરી શકે છે. તેમને ફક્ત તમારો મત જોઈએ. જો તમે નરેન્દ્ર મોદીને નૃત્ય કરવા માટે કહેશો તો તેઓ નાચી પણ જશે. કોંગ્રેસ સાંસદ મુઝફ્ફરપુરમાં બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટેની તેમની પ્રથમ ચૂંટણી સભામાં હાજર હતા.

દિલ્હીના યમુના અને છઠ પૂજાનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું હતું કે તે ત્યાં કોઈ યમુના નથી, ત્યાં એક કૂવો છે. નરેન્દ્ર મોદીને પોતાના સ્વીમિંગ પુલમાં નાહવાનું ગમતું છે. તેમને યમુનાથી કોઈ સંબંધ નથી. તેમને છઠ પૂજાથી કોઈ સંબંધ નથી. તેમને ફક્ત તમારો મત જોઈએ. જો તમે નરેન્દ્ર મોદીને નૃત્ય કરવા માટે કહેશો તો તેઓ મત માટે નૃત્ય પણ કરશે. તેઓ તમારા મત ચોરવામાં વ્યસ્ત છે. કારણ કે તેઓ આ ચૂંટણી સંપત્તિને ખતમ કરવા માગે છે. હું તમને કહી રહ્યો છું કે તેમણે મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી ચોરી હરિયાણાની ચૂંટણી ચોરી અને તેઓ બિહારમાં પણ પૂરતી કોશિશ કરશે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

તેઓ સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરશે કે બિહારમાં ‘બિહારનો અવાજ’ ધરાવતી સરકાર ન બને. તેઓ તેમાં વ્યસ્ત છે. SIR નો અર્થ પણ એ જ છે. તમને સમગ્ર શક્તિ લગાવવી પડશે અને બધા મહાગઠબંધનની પાસે મત આપવો પડશે. અમે તમને ગેરંટીની આપીએ છીએ કે અમે બિહારમાં દરેક વર્ગ, દરેક જાતિ, દરેક ધર્મની સરકાર બનાવીશું. અમે કોઈને પછાડીશું નહીં,

આજ સુધી તમને જે પણ મળ્યું છે — ભલે એ મત હોય, શિક્ષણ હોય કે આરોગ્ય — તે બધું બંધારણને કારણે છે. નરેન્દ્ર મોદી અને RSS તેના ઉપર હુમલો કરી રહ્યા છે. જ્યારે તેઓ મત ચોરે છે, ત્યારે તે ઉપર હુમલો કરે છે. તેઓ આંબેડકરના બંધારણ પર હુમલો કરી રહ્યા છે. જ્યારે તેઓ ભારતની કોઇ સંસ્થાને નબળી કરે છે, જ્યારે તેઓ RSSના કોઈ લોકોને કુલપતિનો પદ આપે છે, ત્યારે તેઓ બંધારણ પર હુમલો કરે છે અને હું તમને કહી રહ્યો છું કે અમે બંધારણની રક્ષા કરીશું અને તેને કોઈ નષ્ટ કરી નહીં શકે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR