ફેરારી રેસમાં ભાગ લેનાર ભારતની પહેલી મહિલા ડાયના પંડોલોને મળો

પુણે સ્થિત રેસર ડાયના પંડોલે ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર છે. 32 વર્ષીય રેસર ડાયના આંતરરાષ્ટ્રીય ફેરારી રેસમાં ભાગ લેનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બનશે. તે ફેરારી 296 ચેલેન્જ ચલાવશે અને આ રેસ ફેરારી ક્લબ ચેલેન્જ મિડલ ઇસ્ટના ભાગ રૂપે યોજાશે, જે નવેમ્બર 2025 થી એપ્રિલ 2026 સુધી ચાલશે.
ફેરારી 296 ચેલેન્જ સાથે એક નવી સફર શરૂ થશે
ડાયના પંડોલે ફેરારી 296 ચેલેન્જમાં રેસ કરશે, જે એક ઉચ્ચ-પ્રદર્શન અને ટ્રેક-કેન્દ્રિત મશીન છે. તે ફેરારીની સૌથી અદ્યતન રેસ કારમાંની એક છે, જે તેના ઉત્તમ હેન્ડલિંગ અને ગતિ માટે પ્રખ્યાત છે. આ રેસ દરમિયાન ડાયના દુબઈ, અબુ ધાબી, બહેરીન, કતાર અને સાઉદી અરેબિયા સહિત મધ્ય પૂર્વમાં મુખ્ય ફોર્મ્યુલા વન સર્કિટ્સ પર ભાગ લેશે.
આ સિદ્ધિ પર ડાયનાએ કહ્યું કે, “આ મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. ફેરારી ક્લબ ચેલેન્જ મિડલ ઇસ્ટમાં ભાગ લેનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બનવું એ ફક્ત મારા માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતીય મોટરસ્પોર્ટ્સમાં મહિલાઓ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. હું ઇચ્છું છું કે આનાથી વધુ મહિલાઓ રેસિંગની દુનિયામાં પ્રવેશવા માટે પ્રેરિત થાય.”
તેની રેસિંગ યાત્રા 2018 માં શરૂ થઈ હતી
ડાયના પંડોલેએ 2018 માં જેકે ટાયર વુમન ઇન મોટરસ્પોર્ટ પ્રોગ્રામ સાથે તેની રેસિંગ યાત્રા શરૂ કરી હતી. શરૂઆતના દિવસોથી જ, તેણીએ અસંખ્ય રેસમાં પોડિયમ ફિનિશ હાંસલ કર્યા અને તેના પ્રદર્શનથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. હવે, ફેરારી જેવી પ્રતિષ્ઠિત કાર ચલાવીને તે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતીય મોટરસ્પોર્ટમાં એક નવી ઓળખ લાવવા માટે તૈયાર છે.