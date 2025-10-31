ભારતીય હોકી ટીમના ભૂતપૂર્વ સ્ટાર ખેલાડીનું 78 વર્ષની વયે નિધન

હોકી જગતમાંથી દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. 1972ના મ્યુનિક ઓલિમ્પિકમાં ભારતને ગૌરવ અપાવનાર બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા મેન્યુઅલ ફ્રેડરિકનું શુક્રવારે અવસાન થયું. તેમણે 31 ઓક્ટોબરે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ 10 મહિનાથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા. જોકે, તેમણે હવે આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. આ સમાચારે ભારતીય હોકીમાં શોકની લહેર ફેલાવી દીધી છે.
મેન્યુઅલ ફ્રેડરિકનો જન્મ 20 ઓક્ટોબર, 1947ના રોજ કેરળના કન્નુર જિલ્લાના બાર્નાસિરીમાં થયો હતો. ફ્રેડરિક ભારત માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર કેરળના પ્રથમ ખેલાડી બન્યા. જોકે, તેમના પછી, કેરળમાં જન્મેલા પીઆર શ્રીજેશે ટોક્યો 2020 અને પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. ભારતીય રમતગમતમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ ફ્રેડરિકને 2019માં યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય દ્વારા ‘ધ્યાનચંદ લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ’થી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
Hockey India mourns the loss of Olympian Manuel Frederick. The former goalkeeper was a member of India’s Munich 1972 Olympic bronze medal-winning team.#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/cM7CoKfV1r
— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 31, 2025
હોકી ઈન્ડિયાના પ્રમુખે શોક વ્યક્ત કર્યો
હોકી ઈન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તિર્કીએ શોક વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે મેન્યુઅલ ફ્રેડરિકો ભારતના શ્રેષ્ઠ ગોલકીપરોમાંના એક હતા. ભારતીય હોકીના સુવર્ણ યુગમાં તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રહેશે. તેમના પ્રદર્શનથી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું સ્વપ્ન જોનારા ઘણા ખેલાડીઓને પ્રેરણા મળી. હોકી ઈન્ડિયા વતી, હું તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ભારતીય હોકીએ એક મહાન ખેલાડી ગુમાવ્યો છે, પરંતુ તેમનો વારસો હંમેશા જીવંત રહેશે.
હોકી ઈન્ડિયાના મહાસચિવ ભોલાનાથ સિંહે પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપતા કહ્યું કે આ હોકી જગત માટે ખૂબ જ દુઃખદ દિવસ છે. મેન્યુઅલ ફ્રેડરિકોની સખત મહેનત અને સમર્પણ, ખાસ કરીને કેરળ જેવા બિન-પરંપરાગત હોકી રાજ્યમાંથી આવવા છતાં, અસંખ્ય યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ હતા. તેમની શિસ્ત અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની સેવા હંમેશા યાદ રહેશે. આ મુશ્કેલ સમયમાં અમે તેમના પરિવાર સાથે ઉભા છીએ.