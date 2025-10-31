ધર્મેન્દ્રની તબિયત લથડી, મુંબઈની હોસ્પિટલમાં દાખલ

બોલિવૂડના પ્રખ્યાત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની તબિયત અચાનક બગડી હોવાના સમાચાર, શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબરના રોજ. અહેવાલો અનુસાર, અભિનેતાને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમને નિયમિત તપાસ માટે ક્રાંડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. એક પરિવારના સૂત્ર અનુસાર, ધર્મેન્દ્રને કોઈ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા નથી; તેમને ફક્ત તેમની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતીના પગલા તરીકે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
ધર્મેન્દ્ર હાલમાં તેમની આગામી ફિલ્મ “એક્કિસ”નું પ્રમોશન કરી રહ્યા હતા. જોકે, તેમના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના સમાચારે તેમના ચાહકોને ચિંતામાં મૂકી દીધા. જોકે, હવે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. અભિનેતાની નજીકના એક સૂત્રએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. તેઓએ કહ્યું કે જો કોઈ ગંભીર સમસ્યા હોત, તો તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હોત.
ધર્મેન્દ્ર ટૂંક સમયમાં શ્રીરામ રાઘવનના દિગ્દર્શિત ફિલ્મ “21” માં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં, તે અગસ્ત્ય નંદાના દાદાની ભૂમિકા ભજવશે. આ ફિલ્મ અરુણ ખેતરપાલની વાર્તા પર આધારિત છે, જેમને 1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં તેમની બહાદુરી માટે મરણોત્તર પરમવીર ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. અગસ્ત્ય નંદા અરુણ ખેતરપાલની ભૂમિકા ભજવશે, અને આ ફિલ્મ ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ થશે.