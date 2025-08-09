નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ ‘મન કી બાત’ માત્ર જનતા સાથે જોડાવાનું માધ્યમ નથી રહ્યો, પરંતુ તે એક મોટી આવક કમાવવાનો શ્રોત પણ સાબિત થયો છે. સરકારે શુક્રવારે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે કાર્યક્રમની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં 34.13 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે. માહિતી અને પ્રસારણ રાજ્યમંત્રી એલ. મુરુગને એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમ ઘણા પરંપરાગત માધ્યમો દ્વારા શ્રોતાઓ સુધી પહોંચે છે.
રાજ્યમંત્રી એલ. મુરુગને કહ્યું કે આ કાર્યક્રમ આકાશવાણી દ્વારા તેના હાલના સંસાધનો સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ વધારાનો ખર્ચ થતો નથી. તેમણે કહ્યું કે ‘મન કી બાત’ પરંપરાગત અને ડિજિટલ બંને પ્લેટફોર્મ પર લાખો શ્રોતાઓ સુધી પહોંચે છે.
તે દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે પ્રસારિત થાય છે
આ કાર્યક્રમ પહેલીવાર 3 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ પ્રસારિત થયો હતો અને આજે પણ તે દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે પ્રસારિત થાય છે. તેની લોકપ્રિયતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે તેનું ફક્ત આકાશવાણીના રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક નેટવર્ક પર જ લાઈવ પ્રસારણ થતું નથી, પરંતુ તેના પ્રાદેશિક ભાષાના સંસ્કરણો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે જેથી તે દેશના દરેક ખૂણા સુધી પહોંચી શકે.
આ સાથે, આ કાર્યક્રમ દૂરદર્શનની રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક ચેનલો પર પણ પ્રસારિત થાય છે, જ્યારે ડીડી ફ્રી ડિશ, 48 આકાશવાણી રેડિયો ચેનલો અને 92 ખાનગી ટીવી ચેનલો દ્વારા દેશના ગ્રામીણ અને દૂરના વિસ્તારોમાં પણ તેની પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.
ઘણા પ્લેટફોર્મ પર પ્રસારણ
મુરુગને કહ્યું કે કાર્યક્રમનું વિઝ્યુઅલ ફોર્મેટ પ્રેક્ષકોની ભાગીદારી વધારે છે અને સામૂહિક ચર્ચાનું વાતાવરણ બનાવે છે. તે ફક્ત ટીવી અને રેડિયો પર જ નહીં પરંતુ પી.એમ.ઓ. ઈન્ડિયા, એ.આઈ.આર. અને પ્રસાર ભારતીના ઓ.ટી.ટી. પ્લેટફોર્મ ‘વેવ્સ’ પર પણ લાઈવ-સ્ટ્રીમ અને આર્કાઇવ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, તે ‘ન્યૂઝઓનએઆઈઆર’ મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા 260થી વધુ આકાશવાણી ચેનલો પર સાંભળી શકાય છે.
આ કાર્યક્રમ પીબી શબદ ન્યૂઝ ફીડ સેવા દ્વારા પણ શેર કરવામાં આવે છે જેથી તે સંબંધિત ચેનલો અને પ્લેટફોર્મ પર સરળતાથી પહોંચે. તે ભારતમાં અને વિદેશમાં ફેસબુક, એક્સ (ટ્વિટર), ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ વ્યાપકપણે જોવામાં આવે છે.