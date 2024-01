કરોડોનું નુકસાન થયા બાદ માલદીવના રાષ્ટ્રપતિને પડી ભાન

આ વાત થોડા દિવસો જૂની છે, પરંતુ તે હજુ પણ લોકોના મનમાં રહેશે. ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લક્ષદ્વીપ ગયા અને પછી માલદીવના કેટલાક મંત્રીઓએ હંગામો મચાવ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર એક અભિયાન શરૂ થયું જેમાં ભારતના લોકોને માલદીવને બદલે લક્ષદ્વીપ જવા માટે કહેવામાં આવ્યું. પરંતુ ભારતમાં આ ઘટનાક્રમોથી માલદીવ જરાય વિચલિત થયું ન હતું. તેના પ્રમુખ મોહમ્મદ મોઇઝુ તરત જ ચીનના પ્રવાસે ગયા.

Warm greetings to the President @rashtrapatibhvn, PM @narendramodi and the Indian people on the 75th Republic Day. We cherish the enduring bond with India, rooted in friendship and mutual respect. Wishing continued peace, & prosperity to the people and government of India. pic.twitter.com/Gaetfjoj8C

— Hussain Mohamed Latheef (@HucenSembe) January 26, 2024