કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જગદીશ શેટ્ટરે ભાજપમાંથી આપ્યું રાજીનામું

કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ધારાસભ્ય જગદીશ શેટ્ટરે બીજેપીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. હુબલી-ધારવાડ સેન્ટ્રલ રિજનમાંથી છ વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા શેટ્ટરને આ વખતે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે ટિકિટ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આનાથી નારાજ થઈને જગદીશ શેટ્ટરે પાર્ટી છોડી દીધી. આ પહેલા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ લક્ષ્મણ સાવદીએ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. તે જ સમયે, રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બીએસ યેદિયુરપ્પાએ પણ તેમના રાજીનામા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. પત્રકારો સાથે વાત કરતા ભાજપના નેતા બીએસ યેદિયુરપ્પાએ કહ્યું કે પાર્ટી જગદીશ શેટ્ટર અને લક્ષ્મણ સાવડીને ક્યારેય માફ નહીં કરે. તમને જણાવી દઈએ કે સૂત્રોને ટાંકીને સમાચાર આવ્યા હતા કે આ મામલે ભાજપે શેટ્ટરને ઘણા વિકલ્પો આપ્યા હતા, પરંતુ તેમણે પોતાને પાર્ટીથી ઉપર રાખ્યા હતા.

#WATCH | BJP leader & Former Karnataka CM Jagadish Shettar tenders his resignation as an MLA to Karnataka Assembly Speaker, Vishweshwar Hegde Kageri, at Sirsi. pic.twitter.com/v0RNQcdj6C

‘ભાજપ શેટ્ટર અને સાવડીને ક્યારેય માફ નહીં કરે’

12 એપ્રિલે જ કર્ણાટક બીજેપીના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ લક્ષ્મણ સાવદીએ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. સાવડીએ કહ્યું હતું કે મેં મારો નિર્ણય લીધો છે. ભીખ માગતા કટોરા લઈને ફરનારાઓમાં હું નથી. હું એક સ્વાભિમાની રાજકારણી છું. હું કોઈના પ્રભાવ હેઠળ કામ કરતો નથી. તે જ સમયે, હુબલી-ધારવાડ મધ્ય પ્રદેશમાં ખૂબ જ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવતા જગદીશ શેટ્ટરે પણ પાર્ટી છોડી દીધી છે. જો કે ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, પાર્ટીએ તેમને ગવર્નરશિપનો વિકલ્પ આપ્યો હતો, પરંતુ શેટ્ટર તૈયાર ન હતા. આ મામલે હવે યેદિયુરપ્પાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે બંને નેતાઓને ક્યારેય માફ નહીં કરવાની વાત કરી હતી.

#WATCH | “The people of Karnataka will not forgive Jagadish Shettar and Laxman Savadi,” says BJP leader and former Karnataka CM, BS Yediyurappa in Bengaluru. pic.twitter.com/gTaegB7GQr

— ANI (@ANI) April 16, 2023