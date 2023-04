દિલ્હી લિકર પોલિસી કેસ: પોલીસે AAPના 1500 નેતાઓની કરી ધરપકડ

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ રાયે રવિવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દાવો કર્યો હતો કે દિલ્હી પોલીસે 32 ધારાસભ્યો સહિત 1500 લોકોની ધરપકડ કરી છે. આ તમામને બસમાં બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે. તેમને ક્યાં લઈ જવામાં આવશે તે અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. આ તમામ લોકો સીબીઆઈ દ્વારા દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને બોલાવવાના વિરોધમાં વિરોધ કરી રહ્યા હતા.

Several AAP leaders detained for protesting near CBI office in Delhi amid Kejriwal’s questioning



દિલ્હી સરકારના મંત્રી ગોપાલ રાયે કહ્યું કે સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલને બોલાવીને રાજધાનીના રહેવાસીઓનું અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને તે લોકોનું પણ અપમાન છે જેમણે સીએમ કેજરીવાલને સમર્થન આપ્યું હતું અને આજે તેમના સમર્થનમાં અને પીએમ મોદી વિરુદ્ધ રસ્તા પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. સમાચાર છે કે પંજાબના સીએમ ભગવંત માનની સાથે ત્યાંના ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓ પણ સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલને સમર્થન આપવા પહોંચ્યા હતા. દિલ્હી પોલીસે પંજાબથી આવી રહેલા 20 ધારાસભ્યોની દિલ્હી બોર્ડર પર ધરપકડ કરી છે. આ સિવાય રાજેશ ઋષિ, સોમનાથ ભારતી, પવન શર્મા, ગિરીશ સોની, અમાનતુલ્લા ખાન, કરતાર સિંહ વગેરે સહિત 32 ધારાસભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

#WATCH | Aam Aadmi Party leaders including Raghav Chadha, Sanjay Singh and others detained by Delhi Police for protesting near CBI office in Delhi.

Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal is currently being questioned by CBI in connection with liquor scam case. pic.twitter.com/MPVRczIfa8

— ANI (@ANI) April 16, 2023