કરણ જોહરે નેપોટીઝમના કલંકને ધોવાનો કર્યો પ્રયાસ ? 500 ઓડિશન પછી બે નવા ચહેરાઓની પસંદગી

શનિવારે, ફિલ્મ વિવેચક તરણ આદર્શે એક ટ્વિટર પોસ્ટમાં શેર કર્યું હતું કે ધર્મા પ્રોડક્શન્સ બે નવા કલાકારોને લોન્ચ કરશે. પ્રોડક્શન હાઉસે હજુ સુધી આ વાતની પુષ્ટિ કરી નથી. જોકે, અહેવાલો અનુસાર, ધર્મા પ્રોડક્શન્સ જે બે નવા ચહેરાઓ ઓફર કરી રહ્યું છે તે સ્ટાર કિડ્સ નથી. હકીકતમાં, આ નવા કલાકારોની પસંદગી ટેલેન્ટ હન્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું ધર્મા પ્રોડક્શન્સ આ પ્રયાસો દ્વારા નેપોટીઝમના કલંકને ધોવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે?
ટેલેન્ટ હન્ટમાં નવા કલાકારોની પસંદગી
તેમના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર માહિતી શેર કરતા, તરણ આદર્શે જણાવ્યું હતું કે, “ધર્મા પ્રોડક્શન્સ બે નવા કલાકારોને લોન્ચ કરશે. આ બે નવા કલાકારોને 500થી વધુ ઓડિશનમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. ધર્માએ ટેલેન્ટ હન્ટ પ્રોગ્રામ દ્વારા એક છોકરો અને એક છોકરીની પસંદગી કરી હતી.” પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું છે કે, “તેમની પાસે કોઈ ઉદ્યોગ પૃષ્ઠભૂમિ નથી, ફક્ત કાચી પ્રતિભા છે. બંને નવા કલાકારો સંપૂર્ણપણે બહારના છે, તેમની પ્રતિભા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.” ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં નવી પ્રતિભાની માંગ વધી રહી છે. પરિણામે, ધર્મા પ્રોડક્શન્સ સ્ટાર્સની નવી પેઢીને આગળ લાવવા અને લોન્ચ કરવા માટે પગલાં લઈ રહી છે. ધર્મા પ્રોડક્શન્સ દ્વારા ટેલેન્ટ હન્ટ દ્વારા પસંદ કરાયેલા બે નવા કલાકારો વિશે હજુ સુધી કોઈ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે, ટૂંક સમયમાં જ આ વાતનો પર્દાફાશ થશે. આ નવા કલાકારો કોણ છે? તેઓ કઈ ધર્મા ફિલ્મમાં દેખાશે તેની માહિતી પણ શેર કરવામાં આવશે.
ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પર સગાવાદના આરોપો લાગ્યા છે
કરણ જોહરના ધર્મા પ્રોડક્શન્સે આલિયા ભટ્ટ, વરુણ ધવન, અનન્યા પાંડે, જાહ્નવી કપૂર અને ઇબ્રાહિમ અલી ખાન જેવા ઘણા કલાકારોને તકો આપી છે. આના કારણે પ્રોડક્શન હાઉસ ફક્ત સ્ટાર કિડ્સને લોન્ચ કરવા અને તકો આપવાના આરોપો લાગ્યા છે. કરણ જોહર આ મુદ્દા પર ઘણી વખત બોલ્યા છે, અને કહ્યું છે કે તે દરેકને તકો આપે છે. જોકે, કરણ જોહર પર વારંવાર સગાવાદને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. હવે, ધર્મા બે નવા બહારના લોકોને લોન્ચ કરશે. આમ કરીને, ધર્મા પ્રોડક્શન્સ તેની છબી બદલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ધર્મા પ્રોડક્શન્સની આગામી ફિલ્મોની વાત કરીએ તો, “તુ મેરી મેં તેરા…” અને “નાગઝિલા” આવતા વર્ષે રિલીઝ થશે. બંને ફિલ્મોમાં કાર્તિક આર્યન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે, જે એક બહારનો વ્યક્તિ પણ છે. જોકે, “તુ મેરી મેં તેરા…” માં કાર્તિક સ્ટાર કિડ અનન્યા પાંડે સાથે છે.
યુઝરે પણ પ્રતિક્રિયા આપી
સોશિયલ મીડિયા યુઝરે પણ આ સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપી છે, ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પર નિશાન સાધ્યું છે. એક ટ્વિટર યુઝરે ટિપ્પણી કરી, “ધર્મ પ્રોડક્શન્સ વાસ્તવિક બહારના લોકોને લોન્ચ કરી રહ્યું છે? વાહ, બોલીવુડનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પ્લોટ ટ્વિસ્ટ. કરણ જોહર પછીથી કહેશે કે તેણે તેમને પસંદ કર્યા કારણ કે તેમની પાસે પ્રખ્યાત અટક નથી.” અન્ય એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, “મને ખાતરી છે કે આ નવા કલાકારો કપૂર અથવા ખાનના સંબંધીઓ અથવા દૂરના સંબંધીઓ છે.” અન્ય એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, “કરણે તે બધા ‘ભત્રીજાવાદના બાળકો’ કોઈપણ ખર્ચ વિના લોન્ચ કર્યા, જેના પરિણામે કેટલીક ભયંકર અને ફ્લોપ ફિલ્મો બની. તેણે ‘કિલ’ માં લક્ષ્યને લોન્ચ કર્યું અને કરોડો કમાયા.” હવે કરણ જોહર વધુ કમાણી કરવા માંગે છે, તેથી તેણે બહારના લોકોને પસંદ કર્યા.