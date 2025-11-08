વિશ્વ ચેમ્પિયન રિચા ઘોષને મમતા સરકાર તરફથી ભેટ મળી

ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષ હવે બંગાળ પોલીસમાં DSP બની છે. શનિવારે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ તેમને નિમણૂક પત્ર અર્પણ કર્યો અને બંગભૂષણ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા. આ સમારોહમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી અને ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર અને કેપ્ટન ઝુલન ગોસ્વામી હાજર રહ્યા હતા. ભારતીય મહિલા ટીમે રવિવારે (2 નવેમ્બર) દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ફાઇનલમાં 52 રનથી જીત મેળવીને પ્રથમ વખત મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
Smt. @MamataOfficial conferred the prestigious Banga Bhushan award on World Cup winner Richa Ghosh, celebrating her remarkable contribution to Indian cricket.
Richa Ghosh’s achievement is a shining example of Bengal’s sporting excellence and the power of determination,… pic.twitter.com/dztlm9oKH5
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 8, 2025
રિચા ફાઇનલમાં ચમકી
રિચા ઘોષે 24 બોલમાં 34 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. 22 વર્ષીય બેટ્સમેનએ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, અડધી સદીની મદદથી 235 રન બનાવ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 94 રન હતું. જમણા હાથની આ બેટ્સમેનને ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) દ્વારા તેમના મહત્વપૂર્ણ યોગદાન બદલ ₹3.4 મિલિયન અને સોનાના બેટ અને બોલની પ્રતિકૃતિથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી.
જ્યારે આ દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્રથમ મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ હતી, ત્યારે ભારતીય ટીમ ત્રીજી વખત ટાઇટલ મેચમાં પહોંચી હતી. મિતાલી રાજના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતીય ટીમ અગાઉ 2005 અને 2017 માં વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાયેલા 2005 ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 98 રનથી હરાવ્યું હતું, જ્યારે 2017 માં, ઇંગ્લેન્ડે ઘરઆંગણે રોમાંચક ફાઇનલમાં ભારતને નવ રનથી હરાવ્યું હતું. ભારતીય ટીમ બે વાર ટાઇટલ જીતવાની નજીક પહોંચી હતી પરંતુ હવે સફળતાપૂર્વક અંતિમ અવરોધ પાર કરી લીધો છે.