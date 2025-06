2026 માં અમે મમતા સરકારને હંમેશા માટે ઉખેડી ફેંકીશું : અમિત શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રવિવારે કોલકાતાના નેતાજી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં ભાજપ કાર્યકરોને સંબોધતા કહ્યું કે 2026 માં મમતા બેનર્જી સરકાર હંમેશા માટે ઉખેડી નાખવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, જ્યારે પણ શુભેન્દુ વિધાનસભામાં ઉભા રહે છે, ત્યારે દીદી ડરી જાય છે. અમિત શાહે મમતા બેનર્જી પર ચૂંટણીમાં હિંસાનો આશરો લેવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે લોકશાહીમાં હિંસાનું કોઈ સ્થાન નથી. હિંસા વિના મતદાન કરો અને તમે વાસ્તવિકતા સમજી શકશો.

On this land of Bengal, during the elections and after Mamata Banerjee won, scores of BJP karyakartas were murdered.

Mamata Didi, for how long will you shield the perpetrators of violence?

Your time is up, and in 2026, BJP will form the government in West Bengal.

