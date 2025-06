IPL 2025: મુંબઈ અને પંજાબ વચ્ચે કરો યા મરોનો મુકાબલો

આજે IPL 2025માં, પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે ક્વોલિફાયર-2 મેચ રમાશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ જીતનાર ટીમ ફાઇનલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો સામનો કરશે. પંજાબની ટીમે પ્રથમ ક્વોલિફાયર મેચ RCB સામે ખરાબ રીતે હારી ગઈ હતી. આજની મેચમાં, તેઓ પોતાની ભૂલો સુધારીને ફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ શોધશે.

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ એલિમિનેટર મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને અહીં પહોંચી છે. MI પણ ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે નજર રાખશે. આજની મેચમાં, MI કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા અને પંજાબના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર તેમજ રોહિત શર્મા, પ્રિયાંશ આર્ય જેવા ખેલાડીઓ પર પ્રદર્શન કરવાનું દબાણ રહેશે. IPLના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 33 મેચ રમાઈ છે, જેમાં મુંબઈએ 17 જીતી છે જ્યારે પંજાબે 16 મેચ જીતી છે.

