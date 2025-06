IPL 2025 : RCB પહેલીવાર IPL ચેમ્પિયન બન્યું

RCB એ 17 વર્ષ પછી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL 2025) નો ખિતાબ જીત્યો છે. ફાઇનલ મેચમાં RCB એ પંજાબ કિંગ્સને 6 રનથી હરાવ્યું. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં પંજાબની ટીમે ટોસ જીતીને RCB ને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. બંને ટીમોએ કોઈ ફેરફાર કર્યા વિના આ શાનદાર મેચમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. RCB ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરી હતી. RCB એ 9 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ 190 રન બનાવ્યા હતા. કોહલીના બેટમાંથી 43 રન આવ્યા હતા. જેમીસન અને અર્શદીપે 3-3 વિકેટ લીધી હતી. જવાબમાં પંજાબ કિંગ્સ ફક્ત 184 રન બનાવી શકી અને RCB એ ટાઇટલ જીત્યું.

પંજાબ કિંગ્સની શરૂઆત સારી રહી હતી. પ્રિયાંશ આર્ય અને ‘ઇમ્પેક્ટ સબ’ પ્રભસિમરન સિંહે મળીને 5 ઓવરમાં 43 રનની ભાગીદારી કરી. આ ભાગીદારી જોશ હેઝલવુડે તોડી, જેમણે પ્રિયાંશ આર્યને ફિલ સોલ્ટ દ્વારા કેચ કરાવ્યો. પ્રિયાંશ 24 રન બનાવ્યા. આ પછી, જોશ ઇંગ્લિશ અને પ્રભસિમરન વચ્ચે સારી ભાગીદારી થઈ. પરંતુ 9મી ઓવરમાં પ્રભસિમરન આઉટ થયો. કૃણાલ પંડ્યાએ તેને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો. પ્રભસિમરનના બેટમાંથી 26 રન આવ્યા. પરંતુ આ પછી, 9મી ઓવરમાં, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર કંઈ અદ્ભુત કરી શક્યો નહીં અને ફક્ત 1 રન બનાવીને શેફર્ડનો શિકાર બન્યો. આ પંજાબ માટે એક મોટો ઝટકો હતો. આ પછી, બધી જવાબદારી જોસ ઇંગ્લિશ અને નેહલ વાઢેરા પર આવી. પરંતુ 13મી ઓવરમાં, કૃણાલ પંડ્યાએ જોસ ઇંગ્લિશની વિકેટ લીધી અને આરસીબીને પાછું લાવ્યું. ઇંગ્લિશ બેટમાંથી ફક્ત 39 રન આવ્યા. આ પછી, નેહલ વાઢેરા અને શશાંક સિંહ વચ્ચે સારી ભાગીદારી વિકસી. પરંતુ 17મી ઓવરમાં ભુવનેશ્વર કુમારે નેહલ વાઢેરાને આઉટ કર્યો. નેહલના બેટમાંથી 15 રન નીકળ્યા. આ પછી, તે જ ઓવરમાં, ભુવીએ સ્ટોઈનિસને પણ આઉટ કર્યો અને પંજાબને છઠ્ઠો ઝટકો આપ્યો. આ પછી, ઉમરઝાઈ પણ આગામી ઓવરમાં આઉટ થયો. આ પછી, શશાંક સિંહ એક છેડે ઉભો રહ્યો. છેલ્લી ઓવરમાં, પંજાબને જીતવા માટે 29 રનની જરૂર હતી. પરંતુ પંજાબ તેનો પીછો કરી શક્યું નહીં અને 17 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા પછી, RCB ટીમ IPL ચેમ્પિયન બની.

