IPL 2026: બેંગલુરુમાં નહીં યોજાય ફાઈનલ મેચ, તો ક્યાં રમાશે?

BCCI એ IPL 2026 પ્લેઓફ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ વખતે ફાઇનલ બેંગ્લોરને બદલે અમદાવાદમાં રમાશે. ક્વોલિફાયર 1 ધર્મશાળામાં યોજાશે, જ્યારે એલિમિનેટર અને ક્વોલિફાયર 2 ન્યૂ ચંદીગઢમાં યોજાશે. સ્થળ બદલવાથી એક નવો વિવાદ પણ ઉભો થયો છે.
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ IPL 2026 ના પ્લેઓફ માટે સત્તાવાર શેડ્યૂલ જાહેર કરી દીધું છે. ટુર્નામેન્ટ હવે તેના નિર્ણાયક તબક્કામાં પ્રવેશી ગઈ છે, જેમાં ટીમો પ્લેઓફ સ્થાનો માટે સ્પર્ધા વધુને વધુ તીવ્ર બની રહી છે. જોકે, શેડ્યૂલ કરતાં વધુ, ફાઇનલને બેંગલુરુથી અમદાવાદ ખસેડવાનો નિર્ણય મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. ફાઇનલ 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
ફાઇનલ બેંગલુરુથી છીનવી લેવામાં આવી
IPL 2026 ની ફાઇનલ મૂળ બેંગલુરુમાં યોજાવાની હતી. આનું કારણ એ છે કે નિયમો મુજબ આગામી ફાઇનલ સામાન્ય રીતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમાય છે, પરંતુ BCCI એ અચાનક સ્થળ બદલીને અમદાવાદને ફાઇનલ સોંપી દીધી. “બેંગલુરુને શરૂઆતમાં ફાઇનલનું આયોજન સોંપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સ્થાનિક એસોસિએશન અને વહીવટીતંત્રની કેટલીક આવશ્યકતાઓને કારણે, જે BCCI ની સ્થાપિત માર્ગદર્શિકા અને પ્રોટોકોલના અવકાશની બહાર હતી, સ્થળ બદલવામાં આવ્યું હતું,” બોર્ડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
🚨 News 🚨
BCCI Announces #TATAIPL 2026 Playoffs Schedule
Qualifier 1: Dharamshala
Eliminator and Qualifier 2: New Chandigarh
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad to Host Grand Finale 🏟️
— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
આ નિવેદન હવે વિવાદનું કારણ બની ગયું છે, કારણ કે ચાહકો જાણવા માંગે છે કે કઈ પરિસ્થિતિઓને કારણે બેંગલુરુ પાસેથી હોસ્ટિંગ રાઇટ્સ પાછા ખેંચવા પડ્યા. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સ એવું પણ સૂચવે છે કે ટિકિટ વિવાદને કારણે બેંગલુરુના હોસ્ટિંગ રાઇટ્સ છીનવી લેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હાલમાં સૌથી મોટું રહસ્ય એ છે કે શું બેંગલુરુનો ફાઇનલ છીનવી લેવાનો નિર્ણય ફક્ત વહીવટી બાબત હતી, કે તેની પાછળ કોઈ ઊંડી વાર્તા છે?
ત્રણ શહેરોમાં પ્લેઓફ યોજાશે
આ વર્ષે, IPL પ્લેઓફ ત્રણ અલગ અલગ શહેરોમાં રમાશે. BCCI એ આને એક ખાસ પરિસ્થિતિ તરીકે ટાંક્યું છે. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, “ઓપરેશનલ અને લોજિસ્ટિકલ કારણોસર, આ સિઝનમાં IPL 2026 પ્લેઓફ ત્રણ સ્થળોએ યોજાશે.”
સંપૂર્ણ પ્લેઓફ શેડ્યૂલ
ક્વોલિફાયર 1
26 મે: હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ, ધર્મશાલા
પોઇન્ટ ટેબલમાં ટોચની બે ટીમો આ મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. વિજેતા સીધા ફાઇનલમાં જશે.
એલિમિનેટર
27 મે: નવું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, નવું ચંદીગઢ (મુલ્લાનપુર)
ત્રીજા અને ચોથા ક્રમે રહેલી ટીમો વચ્ચે મેચ. હારનાર ટીમ બહાર થઈ જશે.
ક્વોલિફાયર 2
29 મે: નવું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, નવું ચંદીગઢ (મુલ્લાનપુર)
ક્વોલિફાયર 1 માં હારનાર ટીમ એલિમિનેટર ના વિજેતા સામે ટકરાશે. વિજેતા ફાઇનલમાં પહોંચશે, અને હારનાર ટીમ બહાર થઈ જશે.
ફાઇનલ
31 મે: નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, અમદાવાદ
સીઝનનો ટાઇટલ મેચ ક્વોલિફાયર 1 ના વિજેતા અને ક્વોલિફાયર 2 ના વિજેતા વચ્ચે રમાશે.
ગ્રાન્ડ ફિનાલે અમદાવાદમાં યોજાશે
ફાઇનલ હવે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાનું લગભગ નક્કી છે. આ મેદાન અગાઉ IPL ની મોટી મેચો અને ફાઇનલનું આયોજન કરી ચૂક્યું છે. શેડ્યૂલ જાહેર થતાં, પ્લેઓફનો જંગ વધુ રોમાંચક બની ગયો છે. હવે, ટીમો ફક્ત ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે જ નહીં, પરંતુ ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવવા માટે પણ ક્વોલિફાયર 1 માટે સીધા ક્વોલિફાય થવાનો પ્રયાસ કરશે.