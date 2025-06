IPL 2025 : મુંબઈને હરાવી પંજાબ કિંગ્સ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગને એક નવો ચેમ્પિયન મળવા જઈ રહ્યો છે. IPL 2025 સીઝનના ફાઇનલમાં, બે એવી ટીમો ટકરાશે, જેમણે આજ સુધી ક્યારેય ટાઇટલ જીત્યું નથી. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર 3 જૂન, મંગળવારના રોજ યોજાનારી IPL ફાઇનલમાં પંજાબ કિંગ્સનો સામનો કરશે. ટુર્નામેન્ટના બીજા ક્વોલિફાયર મેચમાં, પંજાબ કિંગ્સે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરની શાનદાર ઇનિંગ્સના આધારે 5 વખતના ચેમ્પિયન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. આ સાથે, પંજાબે 11 વર્ષ પછી ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરીને લાંબી રાહનો અંત લાવ્યો.

મુંબઈનો 200 રનનો ગર્વ તૂટી ગયો

રવિવાર, 1 જૂનની રાત્રે અમદાવાદમાં શરૂ થયેલી આ મેચ બીજા દિવસે એટલે કે સોમવાર, 2 જૂનની વહેલી સવારે સમાપ્ત થઈ શકી. વરસાદને કારણે બરાબર અઢી કલાક મોડી શરૂ થયેલી આ મેચમાં પહેલા બોલથી છેલ્લા બોલ સુધી રોમાંચ ચાલુ રહ્યો. ટોસ હાર્યા બાદ મુંબઈએ પહેલા બેટિંગ કરવી પડી હતી અને આ વખતે તેની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી કારણ કે રોહિત શર્મા ત્રીજા ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયો હતો. પરંતુ ટીમના બાકીના બેટ્સમેનોએ ઝડપી ઇનિંગ્સ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું અને 203 રનનો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો.

