યુક્રેનનો 4 રશિયન એરબેઝ પર મોટો ડ્રોન હુમલો

યુક્રેનએ રશિયાના ચાર મહત્વપૂર્ણ એરબેઝ – ઓલેન્યા અને બેલાયા પર હુમલો કર્યો છે. યુક્રેનિયન સેનાએ આ હુમલામાં ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે એરબેઝને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે તે રશિયા-યુક્રેન સરહદની અંદર સ્થિત છે. યુક્રેનિયન મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ હુમલો યુક્રેનિયન સેના દ્વારા અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ડ્રોન હુમલો હતો. યુક્રેને ખાસ કરીને તે બેઝને નિશાન બનાવ્યો છે જેનો ઉપયોગ રશિયા બોમ્બમારો કરવા માટે કરી રહ્યું હતું.

🇺🇦”UKRAINE ATTACKS RUSSIAN AIR BASES”

A major Ukrainian FPV drone assault has ignited a fire on the flight line at Russia’s Olenya Airbase, which has resulted in several Russian Tu-95 heavy bombers being consumed by flames.

We can expect a retaliation from Russia shortly.

