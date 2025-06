IPL 2025 : મેચમાં વિલન બન્યો વરસાદ, મુંબઈની પહેલા બેટિંગ

IPL 2025 ના ક્વોલિફાયર 2 મેચમાં આજે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) અને પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) ટકરાઈ રહ્યા છે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ટોસ જીત્યા બાદ, પંજાબે પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પરંતુ વરસાદના પગલે મેચ શરુ થવામાં મોડું થઈ રહ્યું છે. હાલમાં અમદાવાદમાં વરસાદના પગલે મેચ શરૂ થઈ શકી નથી.

આ મેચ સેમિફાઇનલ જેવી હશે, જ્યાં બંને ટીમોની હારનો અર્થ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. પરંતુ વિજેતા ટીમ 3 જૂને ફાઇનલમાં RCB સામે સીધી ટક્કર લેશે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે એકતરફી ક્વોલિફાયર 1 માં આઠ વિકેટથી હાર બાદ પંજાબ કિંગ્સનો આત્મવિશ્વાસ થોડો ડગમગી ગયો છે. હવે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની આ ટીમ પોતાનું પહેલું IPL ટાઇટલ જીતવાની આશાઓ માટે ‘કરો યા મરો’ની સ્થિતિમાં પહોંચી ગઈ છે.

🚨 Toss 🚨@PunjabKingsIPL won the toss and elected to bowl first against @mipaltan in #Qualifier2

