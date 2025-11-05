વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારતીય ટીમ PM મોદીને મળવા પહોંચી

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ મંગળવારે ઐતિહાસિક જીત બાદ દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસસ્થાને તેમને મળવા પહોંચી. પીએમ મોદી તેમને તેમની જીત બદલ અભિનંદન આપશે અને તેમની સાથે વાતચીત કરશે. રવિવારે, હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને પ્રથમ વખત ICC ટ્રોફી જીતી હતી.
Delhi: The Indian women’s cricket team is set to leave the hotel shortly to meet Prime Minister Modi, with BCCI President Mithun Manhas and coach Amol accompanying them pic.twitter.com/p4xeA70jFu
દિલ્હીમાં આગમન પર ભવ્ય સ્વાગત
દિલ્હી પહોંચ્યા પછી, મહિલા ટીમનું હોટેલમાં ઢોલ અને ફૂલો સાથે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ખેલાડીઓ અને કોચ અમોલ મઝુમદારે કેક કાપીને વિજયની ઉજવણી કરી. વડા પ્રધાન મોદીએ પણ સમગ્ર ટીમને અભિનંદન આપ્યા અને ભારતીય ક્રિકેટમાં આ ઐતિહાસિક ક્ષણને દેશની દીકરીઓની શક્તિ અને સપનાઓની જીત ગણાવી. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના 52 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ ભારતનું પહેલું ટાઇટલ છે. આ પહેલા, ટીમ 2005 અને 2017 માં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, પરંતુ ટ્રોફી જીતવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.