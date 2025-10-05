ભારતે પાકિસ્તાનને 248 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો

ભારત આજે (5 ઓક્ટોબર) ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 ના છઠ્ઠા મેચમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. આ મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે પાકિસ્તાનને જીતવા માટે 248 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે.
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia post 2⃣4⃣7⃣ on the board with a strong finish! 👏
4⃣6⃣ for Harleen Deol
3⃣5⃣* for Richa Ghosh
3⃣2⃣ for Jemimah Rodrigues
3⃣1⃣ for Pratika Rawal
Over to our bowlers! 👍
Scorecard ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 pic.twitter.com/ImHZyMBY6m
— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
ભારતીય ટીમે પ્રથમ મેચમાં DLS પદ્ધતિ હેઠળ શ્રીલંકાને 59 રનથી હરાવીને પોતાના અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. બીજી તરફ, પાકિસ્તાનને તેની શરૂઆતની મેચમાં બાંગ્લાદેશ સામે સાત વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
An Impactful knock 👏
Richa Ghosh’s quick-fire cameo of 35*(20) provided the final flourish to #TeamIndia‘s innings 🚀
Updates ▶ https://t.co/9BNvQl3bfB#WomenInBlue | #CWC25 | @13richaghosh pic.twitter.com/3QngIjfF4J
— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલે ભારતીય ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી હતી, પ્રથમ વિકેટ માટે 48 રનની ભાગીદારી કરી હતી. સ્મૃતિ 23 રન બનાવીને પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાનો શિકાર બની હતી. બીજી ઓપનર પ્રતિકા રાવલે પણ સેટ થયા પછી પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનું બેટ સારું પ્રદર્શન કરી શક્યું ન હતું અને તે 19 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી.
ત્રણ વિકેટ પડ્યા પછી, હરલીન દેઓલ અને જેમીમા રોડ્રિગ્સે ભારતીય ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. જેમીમા અને હરલીને ચોથી વિકેટ માટે 45 રનની ભાગીદારી કરી. હરલીને 65 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ જેમીમાએ 37 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
જેમીમા રોડ્રિગ્સે આઉટ થયા પછી, દીપ્તિ શર્મા અને સ્નેહ રાણાએ છઠ્ઠી વિકેટ માટે 47 રનની ઉપયોગી ભાગીદારી ઉમેરીને ભારતનો સ્કોર 200 ને પાર પહોંચાડ્યો. દીપ્તિએ 25 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે સ્નેહએ 20 રનનું યોગદાન આપ્યું.