IND W vs PAK W: પાકિસ્તાનની ફરી ફજેતી, હરમનપ્રીતે હાથ ન મેળવ્યા

ટીમ ઇન્ડિયાએ 2025 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું, ટાઇટલ જીત્યું. હવે ભારતીય મહિલા ટીમનો વારો છે. કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના છઠ્ઠા મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન મહિલા ટીમને હરાવવા માટે ઉત્સુક છે. ટોસ દરમિયાન પાકિસ્તાનને વધુ એક અપમાનનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સના સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો, જેના કારણે તે જોતા રહી ગઈ.

પાકિસ્તાનને મોટો ઝટકો લાગ્યો

શ્રીલંકા સામે શાનદાર જીત સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરનાર ભારતીય મહિલા ટીમ પાકિસ્તાન સામે પોતાનો વિજય ક્રમ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. ટોસ દરમિયાન, ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે પાકિસ્તાન મહિલા કેપ્ટન ફાતિમા સના સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો. આનાથી પાકિસ્તાની ટીમને મોટો ફટકો પડ્યો. મહિલા ટીમે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના વિરોધમાં આ પગલું ભર્યું. પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

અગાઉ, એશિયા કપ 2025 દરમિયાન, સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન આગા સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે ઘણો વિવાદ થયો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના પ્રમુખ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ નકવી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા. આ વિવાદ હજુ સુધી ઉકેલાયો નથી. દરમિયાન, મહિલા ટીમને મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં નોંધપાત્ર ફાયદો છે.

પાકિસ્તાન મહિલા ટીમે હજુ સુધી એક પણ ODI મેચમાં ભારતીય મહિલા ટીમને હરાવી નથી. બંને ટીમોએ અત્યાર સુધી 11 ODI મેચ રમી છે, જેમાં ભારતીય મહિલા ટીમે બધી જીતી છે. બંને ટીમોએ ODI વર્લ્ડ કપમાં ચાર મેચ રમી છે, જેમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ બધી જીતી છે. હવે ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ પણ જીતીને પોતાનું અપરાજિત અભિયાન ચાલુ રાખવા માંગશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR