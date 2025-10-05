નેપાળમાં ભારે વરસાદે હાહાકાર મચાવ્યો, 51 લોકોના મોત

કુદરતી નેપાળમાં કુદરતનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો છે. પૂર્વી નેપાળના ઇલમમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં પૂર અને ભૂસ્ખલનમાં ઓછામાં ઓછા 42 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. ઘણી ફ્લાઇટ્સ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે. રવિવાર સવાર સુધીમાં સૂર્યોદય મ્યુનિસિપાલિટીમાં ભૂસ્ખલનમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ, માંગસેબુંગ મ્યુનિસિપાલિટીમાં ત્રણ અને ઇલમ મ્યુનિસિપાલિટીમાં છ લોકોના મોત થયા છે. આ પછી, વહીવટીતંત્રે રાહત કામગીરી શરૂ કરી છે.

મૃત્યુઆંક વધી શકે છે

એસએસપી પોખરેલે ફોન પર સમાચાર એજન્સી એએનઆઈ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ આપત્તિમાં મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. હાલમાં નુકસાનનું મૂલ્યાંકન ચાલી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અત્યાર સુધી, તેમની પાસે નુકસાન અને નુકસાનની માત્ર પ્રાથમિક વિગતો છે.

ત્રણેય સ્તરની સુરક્ષા એજન્સીઓ (નેપાળ આર્મી, સશસ્ત્ર પોલીસ દળ અને નેપાળ પોલીસ સહિત) અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે. ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં વધુ વરસાદની આગાહી છે. દરમિયાન, નદીઓ પૂરના પાણીથી ભરાઈ ગઈ છે અને કાઠમંડુ ખીણમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી રહેવાસીઓને બહાર કાઢવા માટે તૈનાત કરવામાં આવી છે.

નદીઓના કિનારે શોધ કામગીરી ચાલુ છે

સુરક્ષા એજન્સીઓએ શનિવારે ખીણમાંથી વહેતી બધી મુખ્ય નદીઓના કિનારે વસાહતોમાં શોધ કામગીરી શરૂ કરી. તેમણે ઘરે ઘરે જઈને શોધખોળ હાથ ધરી, રહેવાસીઓને તેમના સામાનને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં અને પરિવહન કરવામાં મદદ કરી.

આ નદીઓમાં પાણીનું સ્તર વધવાની શક્યતા

નેપાળના જળવિજ્ઞાન અને હવામાન વિભાગે બાગમતી, હનુમંતે, મનોહરા, ધોબી ખોલા, વિષ્ણુમતી, નખ્ખુ અને બાલ્ખુ નદીઓમાં પાણીના સ્તરમાં વધારો થવાની જાણ કરી છે. અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે પૂરના પાણી રસ્તાની બાજુના વિસ્તારોમાં પહોંચી શકે છે અને વસાહતોમાં પ્રવેશી શકે છે. પૂરના જોખમને કારણે રહેવાસીઓ અને વાહનચાલકોને નદી કિનારે મુસાફરી કરવાનું ટાળવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

