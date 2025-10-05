પુતિને અમેરિકાને સંબંધો તોડી નાખવાની આપી ધમકી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રશિયા, યુક્રેન, ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને રોકવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ નિષ્ફળ દેખાઈ રહ્યા છે. તેઓ સતત હમાસને ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે શાંતિ વાટાઘાટોમાં વિલંબ કરવાથી ગંભીર પરિણામો આવશે. દરમિયાન, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ હવે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને ધમકી આપી છે કે જો અમેરિકા યુક્રેનને શસ્ત્ર સહાય પૂરી પાડે છે તો અમેરિકા સાથેના સંબંધોનો અંત લાવશે.

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને રવિવારે કહ્યું હતું કે જો અમેરિકા ઊંડા સમુદ્રમાં હુમલા માટે યુક્રેનને ટોમાહોક મિસાઇલો પૂરી પાડે છે, તો તે અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધોને નુકસાન પહોંચાડશે. રશિયન રાજ્ય ટેલિવિઝન રિપોર્ટર દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, પુતિન કહેતા સાંભળવામાં આવે છે કે આનાથી આપણા સંબંધોનો નાશ થશે, અથવા ઓછામાં ઓછા સંબંધો અંગેની સકારાત્મક લાગણીઓનો અંત આવશે.

એ નોંધવું જોઈએ કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પુતિન અલાસ્કામાં શિખર સંમેલન દરમિયાન મળ્યા હતા. ત્યારબાદ પુતિન ટ્રમ્પ સાથે શાંતિ કરાર માટે સંમત થયા હતા, પરંતુ બે મહિનાથી પણ ઓછા સમયમાં, પરિસ્થિતિ વધુ તણાવપૂર્ણ બનતી દેખાય છે. રશિયન સૈનિકો યુક્રેનમાં આગળ વધી રહ્યા છે, અને રશિયન ડ્રોન નાટો હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઉડાન ભરી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR