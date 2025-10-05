અરબાઝ ખાન 58 વર્ષની ઉંમરે પિતા બન્યો

અરબાઝ ખાન અને તેની પત્ની શૂરાએ રવિવારે તેમના પહેલા બાળકનું સ્વાગત કર્યું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, શૂરાએ રવિવારે સવારે પુત્રીને જન્મ આપ્યો. જોકે, આ દંપતીએ હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી, કે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ ફોટા શેર કર્યા નથી. શૂરા ગઈકાલે મુંબઈની પીડી હિન્દુજા હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ હતી.

ખાન પરિવારમાં પુત્રીનો જન્મ

અરબાઝની પુત્રી સાથે, ખાન પરિવારે લાંબા સમય પછી બાળકીનું સ્વાગત કર્યું છે. અગાઉ, અરબાઝને તેની પહેલી પત્ની મલાઈકાથી એક પુત્ર, અરહાન હતો. તેના ભાઈ, સોહેલને પણ બે પુત્રો, નિર્વાન અને યોહાન છે. તેનો બીજો ભાઈ, સલમાન, હજુ અપરિણીત છે. જોકે, ત્રણેય ભાઈઓને બે બહેનો છે, અલવીરા અને અર્પિતા.

અરબાઝ ખાન બીજી વખત પિતા બન્યો

અરબાઝ ખાન બીજી વખત પિતા બન્યો. અરબાઝને તેની ભૂતપૂર્વ પત્ની મલાઈકા અરોરાથી એક પુત્ર, અરહાન ખાન હતો. આજે શૂરા અને અરબાઝને એક પુત્રીનો આશીર્વાદ મળ્યો છે. ખાન પરિવારમાં એક નાની રાજકુમારીનો પ્રવેશ થયો છે. આ અભિનેતા 25 વર્ષ પછી ફરીથી પિતા બન્યો છે.

