શિખર ધવન ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બાબા મહાકાલના દર્શને પહોંચ્યો

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, શિખર ધવન નવરાશનો આનંદ માણી રહ્યા છે. તેમણે ઉજ્જૈનના પ્રખ્યાત શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, તેમની ગર્લફ્રેન્ડ, સોફી શાઇને પણ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. આ તેમની બીજી મુલાકાત હતી, તેઓ અગાઉ મહાકાલ મંદિરની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા હતા.
Ujjain, Madhya Pradesh: Former cricketer Shikhar Dhawan offers prayers at Shri Mahakaleshwar Temple during the Bhasma Aarti
કેસરી વસ્ત્રોમાં સજ્જ, શિખર સંપૂર્ણપણે ભક્તિમાં ડૂબેલા દેખાયા. તેમણે મહાકાલના દર્શન કરવાથી મળતી શક્તિ માટે તેમની ઊંડી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. મંદિર સમિતિ વતી સહાયક પ્રશાસક આશિષ કાલવાડિયાએ શિખર ધવનનું સન્માન કર્યું. ધવન તાજેતરમાં ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓની ટીકા માટે હેડલાઇન્સમાં આવ્યા હતા. તેમણે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સમાં પાકિસ્તાની ચેમ્પિયનનો પણ વિરોધ કર્યો હતો.