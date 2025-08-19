ભાવનગર : ભદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિરે બાબા મહાકાલનો અદભુત શૃંગાર કરાયો

ભાવનગર : પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં શિવ મંદિરોમાં શિવ ભક્તિનું ઘોડાપૂર આવ્યું છે. શિવભક્તોએ શ્રાવણ માસ દરમિયાન જુદી જુદી રીતે ભક્તિ, આરાધના, અનુષ્ઠાન કર્યા. ત્યારે ભાવનગરના ભાદ્રોડ ગામ ખાતે મહાકાલ (અઘોરી)નો શૃંગાર કરવામાં આવ્યો હતો.
શ્રાવણ માસનો છેલ્લો સોમવાર હોવાથી આ વર્ષે બાબા મહાકાલના દર્શન કરાવવાનું આયોજન કરાયું. ભાદ્રોડ ગામના ભદ્રેશ્વર મંદિર આખા શ્રાવણ માસ દરમિયાન બપોરના સમયે મહાપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
આ મહાપૂજા દરમિયાન દરરોજ અલગ અલગ પ્રકારના શૃંગાર કરવામાં આવે છે. જેમાં શ્રાવણ મહિનાના છેલ્લા સોમવારે બાબા મહાકાલનો શૃંગાર કરવામાં આવ્યો છે. જેના સમગ્ર ગામના લોકોએ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.