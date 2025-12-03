પેથોલોજી લેબમાં આગ લાગતાં નાસભાગઃ 19 જણનું રેસ્ક્યુ કરાયું

ભાવનગર: શહેરમાં પેથોલોજી લેબોરેટરીમાં આગ લાગતાં ભારે અફરાતફરી સર્જાઈ છે. આ આગમાંથી ફાયર બ્રિગેડે બાળકો-વૃદ્ધોનું રેસ્કયુ કર્યું. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભાવનગર શહેરના કાળુભા રોડ પર આવેલા સમીપ કોમ્પ્લેક્સમા વિકરાળ આગ લાગી હતી. આ કોમ્પ્લેક્સમાં ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ સહિત અનેક હોસ્પિટલ કાર્યરત છે. આ કોમ્પલેક્સમાં ડઝનથી વધુ હોસ્પિટલો આવેલી છે. જ્યારે આગને પગલે દોડધામ મચી જવા પામી છે.
આ આગ ધીમે-ધીમે ફેલાતી જઈને આખી બિલ્ડિંગ સુધી પહોંચી હતી અને કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી 3-4 હોસ્પિટલને પણ પોતાની ચપેટમાં લઈ લીધી હતી. આગ ફેલાતી હતી ત્યારે બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા 19 દર્દીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ આગને કાબૂમાં લેવા માટે પાંચ ફાયર ફાઇટર અને 50 કરતાં વધુ કર્મચારીઓ તહેનાત કરવામાં આવ્યા હતા. રાહતની વાત એ છે કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
ભાવનગર શહેરના કાલુભર રોડ પાસે આવેલા એક કોમ્પ્લેક્સમાં આજે સવારે લગભગ 9 વાગ્યે આગ લાગી હતી. આ કોમ્પ્લેક્સમાં 10–15 હોસ્પિટલ ઉપરાંત કેટલીક દુકાનો અને ઓફિસો પણ આવેલી છે. આગ લાગ્યા બાદ કોમ્પ્લેક્સની હોસ્પિટલોમાં દાખલ બાળકો અને અન્ય દર્દીઓને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટે કાચ તોડીને બહાર કાઢ્યા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું પ્રમાણે, આ ઘટનામાં કોઈને ઇજા થઈ નથી અને કોઈ જાનહાનિ પણ થઈ નથી. તમામ દર્દીઓને મેડિકલ કોલેજના સર ટી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
આ આગ કાળા નાળા વિસ્તાર પાસે આવેલા કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી દેવ પેથોલોજી લેબમાં લાગી હતી. કેટલીક મિનિટો માટે ચારેબાજુ ભાગદડ મચી ગઈ હતી. આ ઘટના અંગે ભાવનગર ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટના ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમ્નસિંહે જણાવ્યું હતું કે 19–20 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે.