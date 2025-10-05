કફ સિરપથી થતા મૃત્યુ પર કેન્દ્ર સરકાર એક્શનમાં

મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં કફ સિરપથી થતા બાળકોના મૃત્યુ બાદ, કેન્દ્ર સરકાર સક્રિય થઈ ગઈ છે. કેન્દ્ર સરકારે આજે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવો અને આરોગ્ય સચિવો સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવ પુણ્ય સલિલા શ્રીવાસ્તવે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે ઉધરસની દવાઓની ગુણવત્તા અને યોગ્ય ઉપયોગ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.
તેમણે તમામ ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદકોને સુધારેલા શેડ્યૂલ M નું કડક પાલન કરવા અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી ફેક્ટરીઓના લાઇસન્સ રદ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. વધુમાં, તેમણે ખાસ કરીને બાળકોમાં ઉધરસની દવાઓનો યોગ્ય અને મર્યાદિત ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી, કારણ કે મોટાભાગની ઉધરસ પોતાની મેળે જ દૂર થઈ જાય છે અને તેને દવાની જરૂર હોતી નથી. રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને દેખરેખ સુધારવા, સમયસર રિપોર્ટિંગ કરવા, IDSP-IHIP રિપોર્ટિંગ ટૂલનો વ્યાપકપણે પ્રસાર કરવા અને માહિતી શેરિંગ અને સંયુક્ત કાર્યવાહી માટે મજબૂત સંકલન જાળવવા સલાહ આપવામાં આવી હતી.
સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (CDSCO) એ સરેશન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ દ્વારા ઉત્પાદિત કફ સિરપ કોલ્ડ્રિફ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. દવા ખાધા પછી ઘણા બાળકો મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. CDSCO તમિલનાડુ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશનને પત્ર લખીને કંપની સામે કડક કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરશે. મૃતકોમાં મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડાના અને રાજસ્થાનના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. કેરળ અને તેલંગાણાએ પણ લોકોને દવાનો ઉપયોગ બંધ કરવા ચેતવણીઓ જારી કરી છે.