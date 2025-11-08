PM મોદી લાલકૃષ્ણ અડવાણીના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવવા નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે સાંજે ભારત રત્ન અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા અને તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. અગાઉ, પીએમ મોદીએ લાલકૃષ્ણ અડવાણીને એક્સ-મેન પર તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. અડવાણી શનિવારે 98 વર્ષના થયા અને આ વર્ષે તેમને ભારતના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન, ભારત રત્નથી નવાજવામાં આવ્યા.

 


પીએમ મોદીએ એક્સ-મેન પોસ્ટમાં કહ્યું, “મહાન દ્રષ્ટિ અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ ધરાવતા રાજકારણી, અડવાણીજીએ ભારતની પ્રગતિને મજબૂત બનાવવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું. તેઓ હંમેશા નિઃસ્વાર્થ ફરજ અને મજબૂત સિદ્ધાંતોની ભાવનાને મૂર્તિમંત કરતા હતા. તેમના યોગદાનથી ભારતના લોકશાહી અને સાંસ્કૃતિક પરિદૃશ્ય પર અમીટ છાપ પડી છે. ભગવાન તેમને સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય આપે.”

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ભારત રત્ન લાલકૃષ્ણ અડવાણીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. શાહે લખ્યું, ભાજપના સ્થાપક સભ્ય, ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને લાખો કાર્યકરો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત ‘ભારત રત્ન’ લાલકૃષ્ણ અડવાણીજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. અડવાણીજીએ બતાવ્યું છે કે કેવી રીતે નિઃસ્વાર્થપણે પોતાનું આખું જીવન રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવું. સંગઠનથી લઈને સરકાર સુધી, તેમની દરેક જવાબદારીનો એક જ ધ્યેય રહ્યો છે – રાષ્ટ્ર પહેલા.

તેમણે આગળ લખ્યું, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે, તેમણે સંગઠનને ગામડાના ચોકથી લઈને મહાનગરો સુધી લઈ ગયા અને ગૃહમંત્રી તરીકે, તેમણે દેશની સુરક્ષાને મજબૂત બનાવી. તેમણે શ્રી રામ જન્મભૂમિ આંદોલનમાં પણ અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી અને રથયાત્રાનું આયોજન કરીને દેશભરમાં જનજાગૃતિ ફેલાવી. હું ભગવાનને તેમના લાંબા અને સ્વસ્થ જીવન માટે પ્રાર્થના કરું છું.

