PM મોદીએ આરજેડી પર આકરા પ્રહાર કર્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે સીતામઢી અને બેતિયામાં ચૂંટણી રેલીઓને સંબોધિત કરી. રેલી દરમિયાન, પીએમએ આરજેડી અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષો પર આકરો હુમલો કર્યો, તેમના પર રાજ્યના યુવાનોને ગુનેગારોમાં ફેરવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે એનડીએ યુવાનોને કમ્પ્યુટર અને રમતગમતના સાધનો પૂરા પાડી રહ્યું છે, ત્યારે આરજેડી કથિત રીતે તેમને પિસ્તોલ આપવાની વાત કરી રહી છે.
एनडीए सरकार बिहार में जहां आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाने में जुटी हुई है, वहीं आरजेडी-कांग्रेस वाले यहां के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। pic.twitter.com/z4fVQ4Sg8D
આરજેડીના લોકો તમારા બાળકોને ગુંડા બનાવવા માંગે છે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ લોકો તેમના બાળકોને મુખ્યમંત્રી, મંત્રી, સાંસદ અને ધારાસભ્ય બનાવવા માંગે છે, પરંતુ તેઓ તમારા બાળકોને ગુંડા બનાવવા માંગે છે. બિહાર આ ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં. પીએમએ બેતિયા અને સીતામઢીમાં કહ્યું કે “જંગલ રાજ” નો અર્થ પિસ્તોલ, ક્રૂરતા, ભ્રષ્ટાચાર અને દુશ્મનાવટ છે.
RJD-कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए आपके हक पर कब्जा जमा रहे घुसपैठिए को बचाने में जुटे हैं। इसलिए NDA को मिले आपके एक-एक वोट से घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज होगी। pic.twitter.com/QhYOBAKwCA
એક બાળકના વાયરલ વીડિયોનો ઉલ્લેખ કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ આરજેડી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે જો તમે આરજેડીના ચૂંટણી ગીતો અને સૂત્રો સાંભળો છો, તો તમારો આત્મા કંપી ઉઠશે. બિહારમાં એક બાળકના વાયરલ વીડિયોનો ઉલ્લેખ કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આરજેડી બિહારના બાળકો માટે શું કરવા માંગે છે તે તેના નેતાઓના ચૂંટણી પ્રચારમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આરજેડીના પ્લેટફોર્મ પર નિર્દોષ બાળકોને કહેવા માટે મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે કે તેઓ ગુંડા બનવા માંગે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બિહારમાં “હાથ ઉપર” કહેનારાઓ માટે કોઈ સ્થાન નથી. બિહારને હવે સ્ટાર્ટઅપ સ્વપ્ન જોનારાઓની જરૂર છે, અને પીએમએ એક નવું સૂત્ર આપ્યું: “અમને કટ્ટા સરકાર નહીં, પરંતુ ફરી એકવાર એનડીએ સરકાર જોઈએ છે.
ચૂંટણી પંચને અભિનંદન
પીએમ મોદીએ 6 નવેમ્બરના રોજ ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં ઉચ્ચ મતદાન પર ખુશી વ્યક્ત કરી અને ચૂંટણી પંચને અભિનંદન આપ્યા. તેમણે કહ્યું કે તેઓએ વિપક્ષને મોટો ફટકો આપ્યો છે, જેનાથી તેમની રાતોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ઉચ્ચ મતદાન એનડીએને મળી રહેલા પ્રચંડ સમર્થનનો સંકેત છે. પીએમ મોદીએ બિહારમાં લગભગ એક ડઝન ચૂંટણી રેલીઓ કરી છે. તેમની રેલીઓમાં, પીએમએ સતત NDA સરકારના વિકાસ એજન્ડાને પુનરાવર્તિત કર્યા છે. બિહાર ચૂંટણીનો બીજો અને અંતિમ તબક્કો 11 નવેમ્બરે યોજાવાનો છે અને પરિણામો 14 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.