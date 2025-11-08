દિલ્હી પછી હવે કાઠમંડુ એરપોર્ટ પર ટેકનિકલ ખામી સર્જાતાં હડકંપ

નેપાળના ત્રિભુવન આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર આવતી અને જતી બધી ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરવામાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તકનીકી ખામીને કારણે બધી ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરવામાં આવી છે. એરપોર્ટ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે રનવે લાઇટ્સમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ છે, જેની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ પર અસર પડી છે.
ત્રિભુવન આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના પ્રવક્તા રેન્જી શેરપાએ જણાવ્યું હતું કે રનવેની એરફિલ્ડ લાઇટિંગ સિસ્ટમ ખરાબ થઈ ગઈ છે. હાલમાં ઓછામાં ઓછી પાંચ ફ્લાઇટ્સ હોલ્ડ પર છે. એરપોર્ટ પરથી આવતી અને જતી બધી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી છે. સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 5:30 વાગ્યે આ સમસ્યા જોવા મળી હતી.
અગાઉ, શુક્રવારે, દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હતી જેના કારણે ફ્લાઇટ કામગીરીમાં ભારે અવરોધ ઉભો થયો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, વિવિધ એરલાઇન્સની 800 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી, જેના કારણે મુસાફરોને વ્યાપક અસુવિધા થઈ હતી.