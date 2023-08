ચંદ્રયાન-3ના સફળ લેન્ડિંગ પર આવ્યું ISRO ચીફનું નિવેદન, કહ્યું- ભારત હવે ચંદ્ર પર છે

ભારતના ચંદ્રયાને ચંદ્રની સપાટી પર સફળતાપૂર્વક ઉતરાણ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આજે બુધવારે સાંજે 6.04 કલાકે ચંદ્રયાન-3 એ ચંદ્રના દક્ષિણી ભાગ પર સફળ લેન્ડિંગ કર્યું હતું. આ અવસર પર દેશ અને દુનિયા તરફથી ભારતને શુભકામનાઓ આપવામાં આવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં આ સફળતા પર ઈસરોના ચીફ એસ સોમનાથનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે.

VIDEO | “This is the work of a generation of ISRO leadership and scientists. This is a journey we started with Chandrayaan-1, continued with Chandrayaan-2, and all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we… pic.twitter.com/Lwd6lLYFHG



ઈસરોના વડાએ શું કહ્યું?

ISROના વડાએ પણ ચંદ્રની દક્ષિણ બાજુએ સફળતાપૂર્વક સોફ્ટ લેન્ડિંગ કર્યા બાદ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. એસ.સોમનાથે સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત હવે ચંદ્ર પર છે. સોમનાથે આ મિશનમાં સાથ આપવા બદલ સૌનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે અમે નિષ્ફળતાઓમાંથી ઘણું શીખ્યા છીએ.

VIDEO | “We had a very soft landing as we were able to achieve most of the nominal conditions including the velocity of the touchdown. This gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good,” says ISRO Chief S Somanath.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/Yz4VYsWwoF

— Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2023