3 ઇઝરાયલી બંધકોના મૃતહેદના બદલામાં 45 પેલેસ્ટિનિયન મૃતદેહો સોંપાયા

ઈઝરાયેલ: ગાઝાના આરોગ્ય અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હમાસે ત્રણ બંધકોના મૃતદેહો પરત કર્યાના એક દિવસ પછી, ઇઝરાયેલે 45 પેલેસ્ટિનિયનોના મૃતદેહો સોંપ્યા હતા. ઇઝરાયેલી અધિકારીઓએ 7 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ હમાસના નેતૃત્વ હેઠળના હુમલામાં માર્યા ગયેલા સૈનિકો તરીકે ઓળખાવ્યા હતા, જેના કારણે યુદ્ધ શરૂ થયું હતું.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં પરત કરાયેલા મૃતદેહોમાંથી ફક્ત 75 મૃતદેહોની ઓળખ થઈ છે. મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગાઝામાં ડી.એન.એ. પરીક્ષણ કીટનો અભાવ ફોરેન્સિક કાર્યને જટિલ બનાવે છે. મંત્રાલયે મૃતદેહોના ફોટા ઓનલાઈન પોસ્ટ કર્યા છે જેથી પરિવારના સભ્યો તેમની ઓળખ કરી શકે. દરમિયાન, ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂના કાર્યાલયે રવિવારે રાત્રે ઇઝરાયલ પરત આવેલા ત્રણ બંધકોની ઓળખ કેપ્ટન ઓમર ન્યુટ્રા (અમેરિકન-ઇઝરાયલી), સ્ટાફ સાર્જન્ટ ઓઝ ડેનિયલ અને કર્નલ અસફ હમામી તરીકે કરી છે.
10 ઓક્ટોબરથી યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યા પછી, પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદીઓએ 20 બંધકોના મૃતદેહો પરત કર્યા છે, જેમાંથી આઠ ગાઝામાં રહે છે. પરત કરાયેલા દરેક બંધક માટે, ઇઝરાયલ 15 પેલેસ્ટિનિયનોના મૃતદેહો પરત કરી રહ્યું છે. સોમવારના રોજ યુદ્ધવિરામ શરૂ થયા પછી પરત કરાયેલા પેલેસ્ટિનિયન મૃતદેહોની સંખ્યા 270 પર પહોંચી ગઈ છે. ગાઝાના આરોગ્ય મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઝહિર અલ-વહિદીએ જણાવ્યું હતું કે સોમવારે સવારે ગાઝાની નાસેર હોસ્પિટલમાં 45 મૃતદેહો લાવવામાં આવ્યા હતા.

