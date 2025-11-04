બિહારમાં કેન્દ્રીય મંત્રી લલ્લન સિંહ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ, ચૂંટણી પંચે કડક કાર્યવાહી કરી

ચૂંટણી પંચે કેન્દ્રીય મંત્રી લલ્લન સિંહ સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપવા બદલ તેમની સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીને હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે. ચૂંટણી પંચે કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન સિંહ (લલન સિંહ) વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરીને મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, લલન સિંહે મોકામામાં એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું, જેના પગલે તેમની સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.
શું છે આખો મામલો?
મોકામામાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન આપેલા નિવેદન બદલ કેન્દ્રીય મંત્રી લલ્લન સિંહ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. લલ્લન સિંહ ઉર્ફે રાજીવ રંજન સિંહ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા અને જન પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. લલ્લન સિંહે કહ્યું હતું કે મતદાનના દિવસે કોઈ નેતાને તેમના ઘરે પેક કરી દેવા જોઈએ.
આ માહિતી પટણા ડીએમના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર આપવામાં આવી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, “જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પટનાએ વિડિઓ સર્વેલન્સ ટીમના વિડિઓ ફૂટેજની તપાસ કરી. તપાસ બાદ લલ્લન સિંહ ઉર્ફે રાજીવ રંજન સિંહ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા અને જન પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે.”
અનંત સિંહની ધરપકડ બાદ લલ્લન સિંહે પ્રચારની જવાબદારી સંભાળી
મોકામામાં જેડીયુ ઉમેદવાર અનંત સિંહની ધરપકડ બાદ, કેન્દ્રીય મંત્રી લલ્લન સિંહે તેમના ચૂંટણી પ્રચારની જવાબદારી સંભાળી અને મોકામામાં પ્રચાર કર્યો. આ દરમિયાન લલ્લન સિંહે કહ્યું, “ચિંતા કરશો નહીં, મેં ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. અનંત સિંહ અહીં નથી કારણ કે તેઓ નીતિશ કુમારના કાયદાના શાસનનો આદર કરે છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે, અને કાવતરું ટૂંક સમયમાં બહાર આવશે.”
ઉલ્લેખનીય છે કે દુલારચંદ યાદવ હત્યા કેસમાં અનંત સિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અનંત સિંહ મોકામામાં એક મજબૂત નેતા છે અને મતવિસ્તારમાં તેમનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ છે.
બિહારમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી ક્યારે છે?
બિહારમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી બે તબક્કામાં યોજાવાની છે. પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાન 6 નવેમ્બરે અને બીજા તબક્કા માટે 11 નવેમ્બરે મતદાન થશે. ચૂંટણી પરિણામો 14 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.