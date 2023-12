IPL હરાજી સમાપ્ત, 72 ખેલાડીઓ પર રૂ.230 કરોડ ખર્ચાયા, સ્ટાર્ક-કમિન્સ ટોપર

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ-2024ની મિની ઓક્શનમાં ખૂબ પૈસા આવ્યા છે. વિદેશમાં આ પહેલીવાર હરાજી થઈ હતી, દુબઈમાં 19 ડિસેમ્બરે યોજાયેલી આ હરાજીમાં કુલ 72 ખેલાડીઓ વેચાયા હતા. માત્ર એક દિવસ સુધી ચાલેલી આ હરાજીમાં તમામ 10 ટીમોએ લગભગ 230 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હતો અને આ હરાજીમાં વિદેશી ખેલાડીઓનો વિજય થયો હતો. આ હરાજીમાં કુલ 332 ખેલાડીઓની બોલી લગાવવાની હતી, તમામ 10 ટીમો પાસે કુલ 77 સ્લોટ ખાલી હતા. જેમાંથી મંગળવારે યોજાયેલી હરાજીમાં માત્ર 72 ખેલાડીઓ જ વેચાયા હતા. આ મિની ઓક્શનમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો મિચેલ સ્ટાર્ક સ્ટાર હતો, જેને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે 24.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો, જે આઈપીએલ ઈતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી સાબિત થયો હતો.

