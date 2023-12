રાષ્ટ્રપતિપદના ઉમેદવાર વિવેક રામાસ્વામી ફોન મ્યુટ કરવાનું ભૂલ્યા…

વોશિંગ્ટનઃ અબજોપતિ એલન મસ્કની X સ્પેસ ઇવેન્ટમાં રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિપદના ઉમેદવાર અને બિઝનેસમેન વિવેક રામાસ્વામીને બાથરૂમ જવાને કારણે શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાવવું પડ્યું હતું. તેઓ ઇવેન્ટમાં અચાનક જ બાથરૂમ બ્રેક પર ચાલ્યા ગયા હતા. આ ઇવેન્ટમાં એક લાખથી વધુ લોકો જોડાયેલા હતા. રામાસ્વામીએ વાતચીતમાં માફી માગવી પડી હતી. આ ઇવેન્ટમાં એલન મસ્ક અને એલેક્સ જોન્સ પણ સામેલ હતા.

મસ્ક ઇન્ફોવાર્સના સંસ્થાપક એલેક્સ જોન્સ સાથે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. એ દરમ્યાન રામાસ્વામીએ વચ્ચે કહ્યું હતું કે મારે બાથરૂમ જવું પડશે. ત્યાર બાદ એ ઇવેન્ટમાં પાણી વહેતું થયાનો અવાજ આવવા લાગ્યો હતો. એલેક્સ જોન્સે કહ્યું હતું કે કદાચ, કોઈનો ફોન બાથરૂમમાં રહી ગયો છે, પણ ઇવેન્ટના યજમાન મારિયો નવાફલને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે એ અવાજ વિવેક રામાસ્વામીના ફોનથી આવી રહ્યો છે.

Presidential candidate Vivek Ramaswamy takes a piss with his mic on during an 𝕏 Space with 100K+ listeners

Elon Musk: “I hope you feel better”

Vivek: “I feel great, thank you” pic.twitter.com/3ljslTqnpX

