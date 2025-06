આંતરરાષ્ટ્રીય યોગે વિશ્વને એકમેક સાથે જોડ્યાઃ PM મોદી  

વિશાખાપટ્ટનમઃ આજે 11મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે. આ પ્રસંગે વિશ્વભરના લોકો સાથે મળીને યોગ કરી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી યોગ સંબંધિત કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ પહોંચ્યા છે. ત્યાં લોકોને સંબોધતાં પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર દેશ અને વિશ્વના તમામ લોકોને શુભકામનાઓ. આજે ૧૧મી વખત, ૨૧ જૂને આખી દુનિયા સાથે મળીને યોગ કરી રહી છે. યોગનો સરળ અર્થ જોડવાનો છે. અને યોગે આખી દુનિયાને કેવી રીતે જોડી છે તે જોવું સુખદ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના અવસરે આજે આખું વિશ્વ યોગ કરી રહ્યું છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વિશાખાપટ્ટનમમાં યોગ દિવસ કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. વિશાખાપટ્ટનમમાં તેમણે ત્રણ લાખ લોકોને સાથે લઈને સમૂહ યોગ કર્યા હતા.

Yoga isn’t just an exercise. It is a way of life. Wonderful to join this year’s Yoga Day celebrations in Visakhapatnam. https://t.co/ReTJ0Ju2sN

— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2025