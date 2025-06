ઇરાનથી 290 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને લઈને દિલ્હી પહોંચ્યું વિમાન

નવી દિલ્હીઃ ઇરાને ભારત માટે એરસ્પેસ ખોલી દીધી છે. ભારત સરકાર ઓપરેશન સિંધુ ચલાવીને યુદ્ધગ્રસ્ત ઈરાનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને બહાર કાઢી રહી છે. શુક્રવારે રાત્રે ઈરાનના મશહદથી એક ફ્લાઇટમાં લગભગ 290 ભારતીયો પોતાના દેશ પરત ફર્યા હતાં. તેમાના મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ છે.

ઈરાનની સરકારે ભારતીયોને તેમના દેશમાં લાવવા માટે મશહદથી ત્રણ ફ્લાઇટ મોકલવાની જાહેરાત કરી હતી, જેમાંથી એક ફ્લાઇટ શુક્રવારે રાત્રે આવી હતી. આજે દિવસ દરમિયાન વધુ બે ફ્લાઇટ્સ આવશે. આ ત્રણ ફ્લાઇટ્સ દ્વારા લગભગ 1000 ભારતીયો ભારત પહોંચશે.

#OperationSindhu flight brings citizens home.

🇮🇳 evacuated 290 Indian nationals from Iran, including students and religious pilgrims by a charter flight. The flight arrived in New Delhi at 2330 hrs on 20 June and was received by Secretary (CPV& OIA) Arun Chatterjee.

Government… pic.twitter.com/ZORq0aeza5

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 20, 2025