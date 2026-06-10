સત્તાના સૌથી મોટા ખેલાડીઓ: કોણે કેટલા સમયગાળા માટે કર્યુ શાસન?

નરેન્દ્ર મોદી સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડા પ્રધાનનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.આજે એટલે કે 10 જૂનના રોજ તેમણે કેન્દ્ર સરકારના વડા તરીકે 12 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા.
નરેન્દ્ર મોદીએ આજે એટલે કે 10 જૂને વડા પ્રધાન તરીકે 12 વર્ષ (4,399 દિવસ) પૂર્ણ કર્યા. તેમણે દેશના પ્રથમ વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુને પાછળ છોડી દીધા. ભારતના લોકશાહી ઇતિહાસમાં, ઘણા વડા પ્રધાનોએ દેશનું નેતૃત્વ કર્યું છે, પરંતુ થોડા લોકોએ આટલા લાંબા સમય સુધી સત્તા સંભાળી છે, જેણે દેશની રાજનીતિ, અર્થતંત્ર અને વૈશ્વિક છબી પર ઊંડી અસર કરી છે. સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડા પ્રધાનોની યાદી ફક્ત તેમની રાજકીય લોકપ્રિયતા જ નહીં પરંતુ જનતાએ તેમના પર મૂકેલા લાંબા ગાળાના વિશ્વાસને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.
પીએમ મોદી 12 વર્ષ (4,399 દિવસ)
નરેન્દ્ર મોદી મે 2014 માં પહેલી વાર ભારતના વડા પ્રધાન બન્યા અને કેન્દ્રમાં સતત ત્રીજા કાર્યકાળમાં સેવા આપી રહ્યા છે. જૂન 2026 સુધીમાં તેઓ 12 વર્ષથી વધુ સમય સુધી કાર્યભાર સંભાળી ચૂક્યા છે. આ સાથે જ તેઓ ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડા પ્રધાન બન્યા છે. નરેન્દ્ર મોદીનો ચૂંટાયેલ કાર્યકાળ 4,399 દિવસ (26 મે, 2014 થી 10 જૂન, 2026 સુધી) છે. આનો અર્થ એ થયો કે 10 જૂન, 2026 ના રોજ, મોદીએ ચૂંટાયેલા વડા પ્રધાન તરીકે નહેરુના રેકોર્ડને એક દિવસ પાછળ છોડી દીધો. તેમના નેતૃત્વમાં ડિજિટલ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા અને G20 સમિટ જેવી મોટી પહેલ જોવા મળી છે.
પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ (16 વર્ષ 286 દિવસ)
સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ 15 ઓગસ્ટ, 1947 થી 27 મે, 1964 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારતે લોકશાહી સંસ્થાઓનો પાયો મજબૂત કર્યો, પંચવર્ષીય યોજનાઓ શરૂ કરી અને બિન-જોડાણવાદી ચળવળમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.જવાહરલાલ નહેરુનો ચૂંટાયેલ કાર્યકાળ 4,398 દિવસ (13 મે, 1952 થી 27 મે, 1964 સુધી) હતો.
ઇન્દિરા ગાંધી (15 વર્ષ 350 દિવસ)
ઇન્દિરા ગાંધીએ બે અલગ અલગ કાર્યકાળ માટે ભારતના વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી. એક 1966 થી 1977 અને બીજો 1980 થી 1984. બેંક રાષ્ટ્રીયકરણ, બાંગ્લાદેશ મુક્તિ યુદ્ધમાં ભારતની ભૂમિકા અને કટોકટી જેવી ઘટનાઓ તેમના કાર્યકાળના મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ હતા.
મનમોહન સિંહ (3656 દિવસ)
મનમોહન સિંહે 2004 થી 2014 સુધી સતત બે કાર્યકાળ દરમિયાન સેવા આપી. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતમાં ઝડપી આર્થિક વિકાસ થયો, માહિતી અધિકાર કાયદો અને ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના જેવી સીમાચિહ્નરૂપ નીતિઓનો અમલ થયો. તેઓ દેશના પ્રથમ શીખ વડા પ્રધાન પણ હતા. મનમોહન સિંહનો કાર્યકાળ 3656 દિવસ ચાલ્યો.
અટલ બિહારી વાજપેયી (6 વર્ષ 196 દિવસ)
અટલ બિહારી વાજપેયીને દેશના સૌથી લોકપ્રિય વડા પ્રધાનોમાંના એક ગણવામાં આવે છે. તેમનો પહેલો અને બીજો કાર્યકાળ ટૂંકા ગાળાનો હોવા છતાં, તેમણે 1998 થી 2004 સુધી સંપૂર્ણ કાર્યકાળ સંભાળ્યો. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ગોલ્ડન ચતુર્ભુજ પ્રોજેક્ટ અને પોખરણ પરમાણુ પરીક્ષણ જેવા સીમાચિહ્નરૂપ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
પાંચેય નેતાઓએ અલગ અલગ ભૂમિકાઓ ભજવી
આ પાંચ નેતાઓએ અલગ અલગ સમયે ભારતની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. નહેરુએ સ્વતંત્ર ભારતનો પાયો નાખ્યો, ઇન્દિરા ગાંધીએ મજબૂત કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સ્થાપિત કર્યું, વાજપેયીએ ગઠબંધન રાજકારણને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કર્યું, મનમોહન સિંહે આર્થિક સુધારાઓ માટે દબાણ કર્યું, અને નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતના ડિજિટલાઇઝેશન અને વૈશ્વિક હાજરીને મજબૂત બનાવી.