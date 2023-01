ભારતીય શેરબજાર સતત બીજા દિવસે તેજી સાથે થયું બંધ

ભારતીય શેરબજાર સતત બીજા દિવસે તેજીની ગતિએ બંધ થયું હતું. બેન્કિંગ આઈટી શેરોમાં રોકાણકારોની ખરીદીને કારણે બજારમાં આ તેજી જોવા મળી છે. આજના કારોબારના અંતે સેન્સેક્સ ફરી 61000 પોઈન્ટને પાર બંધ થયો છે. BSE સેન્સેક્સ 390 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 61,045 અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 112 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 18,165 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો.

Sensex jumps 390.02 points to settle at 61,045.74; Nifty up 112.05 points to 18,165.35

— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2023