ભાજપના 400 દિવસના ટાર્ગેટ પર અખિલેશ યાદવે કર્યો કટાક્ષ

તેલંગાણાના ખમ્મમમાં ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ એટલે કે BRSની મોટી રેલી યોજાઈ રહી છે. આ રેલીમાં સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવ પણ પહોંચ્યા છે. રેલીને સંબોધતા અખિલેશ યાદવે કેન્દ્ર સરકાર અને ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને કહ્યું કે ભાજપની સત્તામાં હવે માત્ર 399 દિવસ બાકી છે. તેઓ તેમના દિવસો ગણવાનું શરૂ કરે છે. ગઈકાલે ભાજપની કાર્યકારિણીની બેઠક પુરી થઈ, તેમણે કહ્યું કે 400 દિવસ બાકી છે. અમને લાગતું હતું કે આ તે સરકાર છે જે દાવો કરતી હતી કે તેને હટાવવામાં આવશે નહીં, પરંતુ હવે તેઓ પોતે જ સ્વીકારી રહ્યા છે કે હવે 400 દિવસ થઈ ગયા છે. જો સરકાર પોતાના દિવસો ગણવા માંડે તો સમજવું કે આ સરકાર 400 દિવસ પછી અટકવાની નથી. અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે માત્ર 399 દિવસ બાકી છે. જો આપણે બધા એક સાથે ઊભા રહીશું, તો તેઓ દૂર થઈ જશે.

Yesterday, BJP accepted that only 400 days are left for them in power now. Those who start counting their days, can't remain in power. Now, only 399 days are remaining: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav at Khammam, Telangana pic.twitter.com/eNFP6ADYcq

— ANI (@ANI) January 18, 2023