વચગાળાના બજેટની રજૂઆત પહેલા, ઈન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડે અનુમાન લગાવ્યું છે કે 2024માં ભારત 6.5 ટકાના દરે વૃદ્ધિ કરશે. IMFએ તેના અંદાજમાં 20 બેસિસ પોઈન્ટનો સુધારો કર્યો છે. 2025માં પણ IMFએ અનુમાન લગાવ્યું છે કે ભારતનો GDP 6.5 ટકા રહી શકે છે. જો કે, આ 2023ના 6.7 ટકાના અંદાજ કરતાં ઓછું છે. જ્યારે ભારત સરકારનો પોતાનો અંદાજ છે કે 2023-24માં જીડીપી 7.3 ટકા રહી શકે છે.

30 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ, IMF એ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક આઉટલુક રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, 2024 અને 2025માં મજબૂત સ્થાનિક માંગને કારણે ભારત બંને વર્ષોમાં 6.5 ટકાના દરે વૃદ્ધિ કરશે. IMFએ તેના અંદાજમાં 0.20 બેસિસ પોઈન્ટ્સનો વધારો કર્યો છે. સોમવાર, 29 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ, નાણા મંત્રાલયે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા પર એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો અને કહ્યું કે 2023-24 સતત ત્રીજું વર્ષ છે જ્યારે ભારતનો આર્થિક વિકાસ દર 7 ટકાથી વધુ રહ્યો છે, જ્યારે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને પણ વૃદ્ધિની જરૂર છે. 3 ટકા. માટે સંઘર્ષ કરવો પડશે.

🆕 We forecast 3.1% growth in 2024 and 3.2% in 2025. Many economies continue to show great resilience, but important divergences remain. Read more in the World Economic Outlook Update. https://t.co/f1uMRmMVrs pic.twitter.com/gRMwVesBFE

